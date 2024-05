Alberto Núñez Feijóo, en Informativos Telecinco: "Pedro Sánchez tiene un tic antidemocrático tremendamente peligroso"

Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, ha sido entrevistado este lunes por Carlos Franganillo en Informativos Telecinco

El líder de la oposición ha hablado sobre la relación diplomática entre España y Argentina, el clima político actual y otras cuestiones

Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, ha sido entrevistado este lunes 20 de mayo por Carlos Franganillo en el plató de Informativos Telecinco. El dirigente orensano ha tratado numerosos asuntos de la actualidad política.

Entre otras cuestiones, Feijóo ha hablado sobre la tensión en las relaciones diplomáticas entre España y Argentina, el caso de Begoña Gómez, la pugna de su formación con Vox, la campaña electoral de las elecciones europeas y los recientes comicios en Cataluña.

La tensión diplomática entre España y Argentina

Javier Milei visitó España este fin de semana y acudió a la convención de Vox. El presidente argentino, tras la polémica con Óscar Puente, llamó "corrupta" a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, un término que ha indignado al Ejecutivo español, que pide al dirigente rectificar: ¿qué le parecen a Alberto Núñez Feijóo estas palabras?

"Pensé que esto era la contestación a lo que dijo el Gobierno de Sánchez cuando acusó al presidente de la República Argentina de tomar sustancias, es decir, de drogarse. Es la respuesta a una crisis iniciada por el señor Sánchez. Pensé que lo que debíamos haber hecho desde el primer instante era cesar al ministro del Gobierno de Sánchez. Y pensé que lo que ha hecho Milei es, más o menos, lo que ha venido haciendo Sánchez contra mí o contra la señora Ayuso. A mí me ha dicho que yo era presidente del partido como consecuencia de la corrupción de mi partido y a la señora Ayuso le ha dicho que vivía en una casa pagada con la corrupción. Lamentablemente, lo que está ocurriendo en nuestro país es que el Gobierno está polarizando la vida política, con independencia de que tenga réplicas en el ámbito diplomático. Yo no comparto ni lo que hace mi Gobierno, que es un disparate, ni la respuesta que le ha dado el señor Milei al Gobierno de España", ha apuntado el líder del PP.

Ante la cuestión de si cree que la respuesta del Gobierno español ha sido exagerada, Feijóo ha precisado: "Es evidente que ha habido una hiper actuación, o una sobreactuación, porque el Gobierno sabía perfectamente que debería haber cesado a un ministro que insulta gravemente a un presidente del Gobierno como es el de la República Argentina y no lo hizo. Es más, hay miembros del Gobierno que siguieron insultando al señor Milei".

"Este Gobierno, el de España, no fue a la toma de posesión del señor Milei. Este Gobierno ni siquiera envió al ministro de Exteriores. Dejó acudir al jefe del Estado, al rey Felipe VI, acompañado de una secretaria de Estado. Por tanto, es evidente que hay un interés por polarizar, por victimizarse, y es evidente que al PSOE le interesa hablar del programa de Vox y a Vox le interesa mucho hablar del programa electoral del PSOE. A nosotros, lo que nos interesa hablar es de los españoles, de los ciudadanos. Porque entendemos que estamos en política para esto", ha detallado.

Las diligencias sobre la actividad de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez

Más allá de la crisis diplomática, en el fondo, también aparece el caso de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El PP está por la labor de regular la actividad de las mujeres o los maridos de los presidentes y las presidentas. Pero hay otro caso, con muchas diferencias, que es el de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, respecto a un presunto fraude fiscal. Más allá de que haya similitudes o muchas diferencias, ¿cree el líder de la oposición que esa regulación del papel de la mujer o el marido del presidente o la presidenta de España debería ampliarse también a presidentes autonómicos, con competencias en Vivienda o Sanidad?

"Efectivamente, el señor Milei hizo referencia a un sumario que está en la Plaza de Castilla donde se están investigando posibles actitudes o posibles decisiones o actuaciones de la mujer del presidente del Gobierno. Es evidente también que nunca, en 45 años de democracia, ninguna pareja del presidente del Gobierno de turno tuvo ningún problema en un juzgado. Vamos a ver qué es lo que dice el juez y vamos a ver cómo se desarrollan estas diligencias, pero probablemente, para que no se vuelva a repetir lo que ha hecho presuntamente la mujer del presidente del Gobierno actual, necesitamos, y yo creo que es bueno, regular que la mujer del presidente o el marido de la presidenta declaren sus actividades y sus patrimonios en el inicio del mandato del presidente o la presidenta. Creo que eso es bueno", ha apuntado Feijóo, que asegura que "comparar esto con lo que se comenta de la señora Ayuso es un disparate".

"Nada tiene que ver una cosa con otra. La señora Ayuso no contrata ni actúa en relación con su pareja. El señor presidente del Gobierno todavía no ha aclarado exactamente por qué ha hecho lo que ha hecho en el rescate de una compañía aérea cuyos directivos sí conocían a la pareja del presidente del Gobierno y habían financiado una presunta cátedra. Y tampoco nos ha aclarado por qué la mujer del presidente del Gobierno ha escrito una serie de cartas en beneficio de unas empresas que han resultado adjudicatarias de contratos públicos en el Gobierno central", ha precisado el presidente del PP.

Respecto a si se debe ampliar esa regulación de la pareja a los presidentes autonómicos, ha subrayado: "Creo que España es uno de los países que tiene más regulados estos asuntos. Nuestras declaraciones tienen que ser públicas. Los conflictos de intereses están regulados en las leyes, pero, insisto, no pasa nada por intentar dar un paso más. También es cierto que algo raro está ocurriendo cuando no ha habido jamás, en 45 años de democracia, ninguna pareja de un presidente del Gobierno en la situación que se encuentra la pareja del actual presidente del Gobierno".

El clima político en España

El clima político en España genera noticias cada día. Se habla mucho de radicalización política y hay mucha preocupación en Europa con lo que ha ocurrido en el magnicidio de Eslovaquia y algunas agresiones a políticos en Alemania. El caso español, con todas las diferencias posibles, también se ha ido envileciendo.

Nos hemos acostumbrado a mensajes que antes serían impensables. Este domingo, Vox hablaba de "echar a patadas" al Gobierno. Se han visto a ministros lanzando ataques en Twitter contra periodistas concretos, también a altos cargos en gobiernos autonómicos del PP cargando contra periodistas o mandando mensajes privados, ¿cómo se siente en este ambiente el líder del PP y qué cree que se puede hacer?

"Yo tengo una trayectoria política para lo bueno y para lo malo, y tiene una cierta trazabilidad de casi tres décadas. El señor Sánchez tiene otra trayectoria política. Yo he venido a mi partido a sumar, a mí no me han echado de mi partido. Yo he estado en política durante mucho tiempo y no he tenido ningún problema en ningún juzgado. Ni yo ni mi familia. Creo que la trazabilidad de un político se puede comparar en función de lo que ha hecho y de su biografía", ha indicado Feijóo.

"Lo cierto es que el señor Sánchez ha dicho que hay que construir un muro para dividir a los españoles. Y claro, eso ha producido una enorme tensión. Después acuñó el término de 'fachoesfera', después de los 'bulos', después llamó a los jueces 'fachas con toga' y después le ha dicho a los periodistas en general que hay que saber cuáles son las empresas que financian los medios. En definitiva, lo que prentende es establecer una especie de censura de qué periódicos o medios digitales osan discutirle o criticar al Gobierno. Y esto es un tic antidemocrático tremendamente peligroso", ha puntualizado.

Ataques desde las formaciones a través de redes sociales

En ese tipo de ataques no hay ninguna formación libre de culpa. Se han visto casos en todas las formaciones, también en el PP. ¿Ha habido alguna discusión interna o algún mensaje de Feijóo como líder ordenando que esos ataques cesen?

Sobre esta cuestión ha indicado: "Nosotros estamos aquí para defender la independencia del Poder Judicial, estamos para defender la independencia y la libertad de expresión y, por supuesto, cuando nos equivocamos, tenemos que rectificar. Y si hay algún comentario inadecuado, por supuesto se deja sin efecto. Pero hemos salido a la calle y vamos a volver a salir el próximo domingo 26 en Madrid a las 12:00 horas justamente para decirle a todos los españoles que la defensa de las libertades, que el derecho a la expresión y a la libertad de prensa y que el derecho a la independencia judicial son factores básicos y esenciales. Y, lamentablemente, lo que estamos viviendo ahora no lo habíamos vivido nunca. Nunca habíamos vivido un Gobierno que señala a periodistas, nunca habíamos visto a ministros que están constantemente a través de Twitter insultando a periodistas concretos, haciendo listas de periodistas de 'me han criticado'. Esto no lo digo yo, lo dicen ellos".

A pesar de estos escenarios que comenta el líder de la oposición, también se han podido ver casos similares en gobiernos autonómicos del PP. El jefe de gabinete de la presidenta madrileña se vio implicado en una situación con mensajes contra periodistas de 'El País' vinculándolos a un supuesto acoso de menores.

"Ha tenido ocasión manifiesta para explicar ese asunto y yo creo que lo ha explicado con bastante detalle. Pero, insisto, un Gobierno está para garantizar las libertades, no para coartarlas. Un Gobierno está para garantizar la libertad de prensa, no para censurarla. Y un Gobierno está para garantizar la independencia del Poder Judicial. Y cuando un juez está investigando al PSOE, a asesores del PSOE, a ministros del PSOE, a secretarios de Organización del PSOE y a la pareja del presidente del Gobierno, estamos ante casos gravísimos. Y, en consecuencia, lo que tiene que hacer un Gobierno es dar explicaciones, y no insultar y no ahondar en la división y en la victimización, porque si no aparenta que todos somos iguales. Y le aseguro que yo no entro en ese juego. No es mi juego, no me dedico a eso", ha explicado Feijóo.

La pugna del PP con Vox

El mundo de la política atraviesa un ciclo electoral casi interminable. Hemos pasado de las elecciones catalanas y pronto empezará ya la campaña de las europeas, donde el PP, desde hace ya años, tiene una disputa por una parte del electorado con Vox. Remontándonos a los comicios en Cataluña, destacan las palabras de Feijóo sobre la "inmigración ilegal". ¿Por qué utilizó esos términos en la campaña?

"Le agradezco mucho. Porque mira que he dado mítines en Cataluña. Parece que esa es la única frase interesante. Pero eso me permite decir que el Partido Popular Europeo, que es el partido mayoritario en la Unión, ha conseguido aprobar en el Parlamento el pacto sobre inmigración. Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Vox ha votado en contra, nosotros hemos votado a favor. Estamos a favor de la inmigración regular de gentes que vienen a trabajar y a cumplir las leyes en España. Y en contra de la inmigración irregular que delinque y que, además, es reincidente delinquiendo", ha señalado el líder del PP.

"El 48% de las ocupaciones ilegales de viviendas se producen en Cataluña. Es un hecho que no me invento, es un hecho que está ahí. Vuelvo a reiterar, inmigración legal, sí; Inmigración ilegal que delinque y que es reincidente, no", ha agregado.

Y es que hay matices en cuanto a las personas inmigrantes en situación irregular, que son medio millón de personas. El líder del PP ha insistido en los pasos de su formación: "Hemos votado a favor de una iniciativa legislativa para ahondar en esos asuntos, no somos sospechosos. Nuestro cuadrante es el pacto sobre inmigración firmado en la Unión Europea. Somos ponente de ese pacto y lo hemos aprobado".

¿Ha hablado Feijóo con Abascal en las últimas horas?

Este fin de semana, en la convención del partido de Vox, formación con la que gobierna el PP en cuatro comunidades, hubo mensajes duros de Santiago Abascal, que se refirió al PP como "derechita cobarde y estafadora". ¿Ha hablado Feijóo con Abascal en las últimas horas? ¿Cree que Abascal es un socio de fiar?

"Es evidente que el señor Abascal está haciendo su campaña en las europeas. Y el señor Sánchez también. Y coinciden, lo decía antes. Porque el objetivo del PSOE es que se hable mucho de lo que dice Vox y el objetivo de Vox es que se hable mucho de lo que dice el PSOE. Yo hoy he hablado de un plan para los jóvenes de mi país (que la mayoría de ellos no pueden comprar una vivienda, la mayoría tiene dificultades para emprender un negocio, la mayoría pospone la decisión de tener hijos) que consiste en que no haya el impuesto de la renta a los jóvenes de entre 30 y 35 años que cobren menos de 30.000 euros y así ir bajando la fiscalidad para favorecer el ahorro en la vivienda, en su negocio o en la natalidad de su primer hijo", ha explicado Feijóo sobre la iniciativa del PP.

"Ellos (Vox y PSOE) están en otro plano y yo estoy en otro plano totalmente distinto; la centralidad política, la respuesta a los problemas concretos, el unir a la sociedad española, el no crearle problemas ni fragmentar la sociedad y el hablar en serio de los problemas estructurales que tiene España. ¿Cómo es posible que tengamos el mismo poder adquisitivo que en el año 2019? ¿Cómo es posible que se haya hundido el 49% de la inversión extranjera bruta en los últimos cinco años? ¿Cómo es posible que hayamos perdido convergencia en renta con la Unión Europea? En el año 2019 teníamos más de un 91% en renta y ahora estamos en el 88,6%. Es decir, España ha vuelto a los países de fondos de cohesión, porque no ha cumplido el 90% de convergencia. Por tanto, España se ha empobrecido", ha agregado el líder de la oposición.

"Creo que esto es lo que le falta a la política española. Por eso, cuando uno tiene que elegir; o elegimos un partido de Estado o lo que haremos será simplemente frivolidades y más frivolidades. El único partido que puede derrotar al PSOE y acabar con la etapa del señor Sánchez es el PP. Lo demás es fortalecer al PSOE", ha sentenciado el político sobre este asunto.

¿Cuáles son las prioridades para Europa, de cara a las elecciones?

Dentro de poco se celebran las próximas elecciones europeas, muy importantes para el futuro de la Unión. Son tiempos muy convulsos, con un mundo en cambio; el choque entre EEUU y China, la invasión de Ucrania y una situación de rearme en Europa. De cara a esta campaña, ¿cuáles son las prioridades para Europa según del líder del PP?

"En primer lugar, la democracia y las libertades, porque no están garantizadas para siempre. Nuestro país tiene en estos momentos un problema con el Estado de Derecho y, por lo tanto, hay que reponer la independencia del Poder Judicial y garantizar esa independencia. En segundo lugar, competitividad y productividad de la economía europea. Y es que Europa está perdiendo competitividad con las grandes regiones del mundo. Con China, con EEUU, con India... En tercer lugar, seguridad. Tenemos una guerra a pocos kilómetros de la frontera europea. Por tanto, tenemos un problema de seguridad y tenemos que saber que la OTAN es nuestro ordenamiento y nuestra alianza", ha indicado Feijóo.

"También hay que tener un criterio único en la relación con China. Son cuestiones fundamentales. Y después están los jóvenes. Hoy los jóvenes tienen menos poder adquisitivo que el resto de la sociedad. Ven que sus problemas no tienen respuesta. Y saben que si no cambiamos las políticas van a vivir peor que sus padres, cosa que no pasó nunca en la historia europea", ha añadido.

Situación actual en Cataluña

Respecto a otros asuntos de importancia. En Cataluña todo está abierto para la formación de un Gobierno, probablemente hasta que pasen las elecciones europeas. Hay un hecho muy llamativo en los últimos comicios; por primera vez en 40 años los independentistas no son mayoría en la cámara. ¿Qué tendría que pasar para que el PP por acción o por omisión pudiera apoyar a un Gobierno, no independentista, en este caso, quizá encabezado por Salvador Illa?

"Los independentistas no son mayoría en la cámara porque el PP ha subido mucho. Porque el señor Illa ha sacado el 28% de los votos. Si usted suma los votos de Junts, los de ERC y los de la CUP son superiores. Lo que ha pasado es que la fuerzas no independentistas hemos subido. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Bueno, tenemos una experiencia: Barcelona. En Barcelona ganó Junts y nosotros le dimos la alcaldía al PSC. Y todavía nadie me ha llamado para darme las gracias. Por tanto, no. El PSC tiene un compromiso para intentar mantener la gobernabilidad de Sánchez en Madrid y pasa por darle el Gobierno o el cogobierno o la alianza de Gobierno a ERC, que es, parece ser, la que está dispuesta. Y a ver cómo torea a Junts. Porque al final el independentismo, probablemente, lo hayamos superado en las urnas. Eso no significa que el independentismo no siga teniendo la llave del Gobierno de Cataluña y del Gobierno de España. Porque si mañana los siete diputados de Junts o los siete de ERC dicen 'esto se acabó'. Se acabó definitivamente", ha apuntado Feijóo.

El nuevo escenario que se puede abrir en el futuro plantea incógnitas; en ERC hay muchas turbulencias, quién sabe si la generación del 'procés' se queda al margen. Si en Junts ocurriera lo mismo con Carles Puigdemont, ya que hay cierto desasosiego en Junts, si saliera el dirigente, ¿ve el PP un entendimiento con aquellos sectores que representaban a Convergencia?

"Nosotros lo hemos dicho. La gente de Junts o de cualquier otro partido político tienen que reconciliarse con la ley. Tienen que cumplir la ley, la Constitución, el Estatut, el Código Penal... Y nosotros no vamos a modificar el Código Penal al dictado de los abogados de Junts. Por eso le estoy hablando aquí como jefe de la oposición. Porque después de haber ganado las elecciones, lo que le propusieron al señor Sánchez nos lo propusieron a nosotros. Que era 'si ustedes nos dan una ley de la amnistía y le garantizan la inmunidad judicial al señor Puigdemont y a otros de Junts no tenemos inconveniente en que gobierne el señor Feijóo'. Y dijimos que no, que no lo podíamos hacer. Primero, porque no es legal. Segundo, porque no es moral. Y tercero, porque nos comprometimos en el programa electoral y en las elecciones a no hacerlo. Al final, el señor Sánchez si lo hizo. Reconciliarse con la ley es el criterio y el requisito mínimo para poder entablar una conversación política. Las conversaciones políticas en el ámbito del Estado de Derecho y del cumplimiento de las leyes, son posibles. Fuera, son imposibles", ha concluido el dirigente orensano de 62 años.

