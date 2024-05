Alberto Núñez Feijóó sobre Europa: “Tenemos una guerra a pocos kilómetros de la frontera europea, tenemos un problema de seguridad”

Tras las elecciones catalanas los partidos tienen ahora las miras puestas en las elecciones europeas que se celebrarán el próximo 9 de junio, unas elecciones muy importantes en tiempos convulsos con un mundo en cambio. El choque entre China y Estados Unidos, una invasión en Ucrania, un ambiente de rearme en Europa, etc.

“En primer lugar, la Democracia y las libertades , porque la Democracia y las libertades no están garantizadas para siempre. En nuestro país en este momento, en mi opinión, tienen un problema con el Estado de derecho y por lo tanto hay que reponer la independencia del poder judicial y garantizar esa independencia.

Esas cuestiones son fundamentales y después, los jóvenes. Hoy lo jóvenes tienen menos poder adquisitivo que el resto de la sociedad y hoy los jóvenes ven que sus problemas no tienen respuesta y que saben que si no cambiamos las políticas van a vivir peor que sus padres, cosa que no ha pasado nunca en la historia de Europa.”