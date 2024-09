Emiliano García-Page no ordenará que los diputados de Castilla-La Mancha voten en contra del cupo catalán en el Congreso

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha replicado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que los presidentes de autonomías no ordenan el voto a los diputados de su partido en el Congreso de los Diputados porque, entre otras cuestiones, no los eligen, sino que, en el caso del PSOE, vienen impuestos de Ferraz. Estas declaraciones llegan el día después de que Castilla La Mancha haya presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía.

Tras criticar al socialista manchego que diga "una cosa" y después no la haga, retaba a los diputados nacionales de Castilla-La Mancha y de Aragón a desmarcarse del pacto con ERC en el Congreso.

"Sería un descontrol de país si todos nos comportáramos como un independentista, es decir, y ya ni el PP ni el PSOE pudieran vertebrar la opinión generalizada. Yo no creo que España necesite un congreso en el que nos convirtamos en 17 comunidades cada uno a defender lo suyo".

"El señor Feijóo dice que no es presidente porque no quiere, pues ¿qué hubiera querido? Porque de esa manera se estaría ahorrando invitaciones a casi algo como transfugismo de los diputados", ha añadido el presidente castellanomanchego, que tras asegurar que el PP no se atrevió a intentar negociar con Junts para que el líder del PP llegara a la Moncloa, ha insistido en que "el Partido Popular se equivoca en esta dinámica".