¿Qué decía Pedro Sánchez de gobernar sin presupuestos? Feijóo se lo recuerda

No ocurrió con Mariano Rajoy , quien recurrió a prórrogas y evitó las urnas. En aquel momento, Pedro Sánchez desde la oposición recriminaba al gobierno del PP por no tener presupuestos.

"Usted no tiene ni coche ni gasolina porque no tiene un gobierno estable, no tiene mayoría en el parlamento, no ha presentado el presupuesto de este año, no tiene la seguridad de poder presentar el presupuesto del año que viene", ha espetado al presidente del Gobierno.