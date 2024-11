Alberto Núñez Feijóo avisa de que en la reconstrucción "ya no caben las equivocaciones": "La gente no las va a aceptar"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha asegurado este viernes que la tarea de reconstrucción en Valencia tras el paso de la DANA que dejó más de 220 muertos será "larga y durísima" y exigirá un trabajo "ingente", en el cual " no caben las equivocaciones que hemos tenido en la gestión".

En su opinión hay "muchas lagunas" en los reales decretos tramitados hasta ahora, si bien hay una que ha considerado "sangrante", como es la falta de apoyo específico para quienes han perdido sus vehículos, muchos necesarios para sus empleos, y que no recibirán más que una parte del seguro.

"Si se han perdido unos cien mil coches es absurdo decirles a sus propietarios que van a tener únicamente la compensación del Consorcio de Seguros . Malamente podrá cambiar de coche (una persona) tras las riadas si antes no lo pudo hacer, después de haberlo perdido todo o casi todo. Quien no tenía dinero antes de la riada menos lo va a tener ahora", ha señalado.

Núñez Feijóo ha destacado el apoyo de los miles de voluntarios que se han desplazado a Valencia para ayudar y también de los empleados públicos enviados por todas las comunidades autónomas. Especialmente ha incidido en los que pertenecen a autonomías lideradas por gobiernos del PP, ya que es "lógico y humano" ayudar en una tragedia, y porque "ante tanto dolor no se puede ser ajeno, ni tener inacción, espera u omisión de socorro al prójimo".

Ante la ardua tarea de reconstrucción, Núñez Feijóo ha pedido que la respuesta colectiva se extienda en el tiempo para que las víctimas no se sientan, en unas semanas, "las grandes olvidadas".

Según Núñez Feijóo, hay un "precedente" tras la erupción del volcán de La Palma , ya que ha dicho que aún no se han cumplido todas las medidas comprometidas.

"No se puede exigir que (las empresas) paguen más cuando van bien y no ofrecer alivio (fiscal o tributario) tras haber sufrido una catástrofe", ha indicado Núñez Feijóo, que se ha mostrado convencido de que "no habrá reconstrucción sin actividad económica, ni actividad económica sin empresas, ni empresas sin ayudas suficientes". "La responsabilidad es de todos y espero que todos estemos a la altura", ha concluido.