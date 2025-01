El acuerdo de Junts con el Gobierno para apoyar el decreto ómnibus 'in extremis' ha traído las críticas de la oposición. El secretario general de los independentistas, Jordi Turull, ha reconocido este miércoles que la proposición no de ley que ha registrado la formación en el Congreso de los Diputados no permitirá que haya "una cuestión de confianza al uso" a Pedro Sánchez, pero sí que servirá "políticamente".