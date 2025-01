Según explican en un comunicado, el ministerio que dirige Margarita Robles "no informa" de los contagios de sarna que se están produciendo entre los miembros de las Fuerzas Armadas desplegados en Valencia para que "pase desapercibido y no salga a la luz", por ello, consideran que esta situación "no puede, ni debe" quedar sin esclarecer.