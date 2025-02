La cumbre de la ultraderecha en Madrid ha dejado muy enfadados a quienes la han seguido a través del canal oficial de los Patriotas. No por lo que se ha dicho, sino por el idioma en el que se ha dicho. No podían entender que los discursos se estuvieran traduciendo al inglés, y no al español. Incluso se han enzarzado entre ellos recomendándose estudiar idiomas.