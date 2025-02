En su intervención, ha asegurado que la oposición al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "es la más furibunda", y está encabeza por Feijóo, "este señor que dice que no es presidente porque no quiere" y que en realidad lidera "poquito" y actúa "como la yenka", en alusión al voto contra el decreto ómnibus, posteriormente favorable a algunas medidas como las ayudas por la DANA y la revalorización de las pensiones. "Cambia sus votos cuando no son necesarios", ha criticado.