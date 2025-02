El PP ha sacado adelante este martes una proposición no de ley con apoyo del PSOE por la que desde el Congreso se insta al Gobierno a mantener su apoyo a todos los niveles a Ucrania, a respaldar su entrada en la UE y a defender que cualquier negociación de paz incluya la presencia tanto de ucranianos como europeos.

Durante el debate, el portavoz del PP, Carlos Floriano , ha sostenido que el objetivo del texto presentado no es otro que "reafirmar nuestro apoyo incondicional a Ucrania , al presidente Volodimir Zelenski y al pueblo ucraniano".

"No podemos permitir que se desvíe la atención ni que se repartan culpas", ha añadido el diputado del PP, subrayando que el "único responsable" del conflicto es Vladimir Putin y defendiendo que no se pueden "aceptar acuerdos que premien al agresor, ya que esto abona el terreno para futuras agresiones". "El agresor no puede ganar la guerra", ha zanjado.