"Espero que tengas pruebas Carmen", le decía De Adama, a lo que esta respondía: "Buenos días Víctor, creo que tenemos que hablar, cuando quieras quedamos y que esté tu abogado presente". La Guardia Civil indicaba que de esa conversación "no se desprende negación de este hecho por parte de De Aldama, lo que podría evidenciar su participación e implicación en lo relatado por Carmen Pano".

Por su parte, Leonor González Pano , que también ha declarado este miércoles, figura como administradora de la empresa vinculada a la trama Have Got Time SL . Sobre esa mercantil, la UCO indica en sus informes que figura en la lista de morosos de la Agencia Tributaria teniendo una deuda de 64,4 millones de euros relativa al fraude en el sector de los hidrocarburos.

En otro auto del juez Santiago Pedraz, al que tuvo acceso Europa Press, se explicaba que los investigados se sirvieron de mercantiles como Have Got Time para obtener liquidez para, entre otras operativas, adquirir "una propiedad inmobiliaria posteriormente disfrutada por el exministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos".