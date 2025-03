Fuentes del sector consultadas señalan que los retrasos en el 8x8 Dragón condicionan la puesta en marcha del proyecto del VAC , dado que Defensa no quiere comenzar este programa hasta que no esté encaminado el otro y dado que el consorcio que se encarga de ambos contratos es el mismo, es decir, Tess Defence.

En este contexto, la paralización de este contrato no afecta solo a los planes del Ministerio de Defensa o al consorcio que se encargará de la producción de los vehículos, sino que también tiene impacto en otras empresas del sector más pequeñas y distribuidas por distintas zonas del país que entrarían en la cadena global del programa.

Esa situación complica la ejecución del gasto presupuestario que supone un programa como el del VAC, que roza los 2.000 millones de euros, a pesar de lo propicio del escenario para incrementar el gasto en defensa en un contexto de rearme europeo en respuesta al actual escenario geopolítico. No obstante, el Ministerio de Defensa rechaza que la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado para este año supongan un obstáculo para la puesta en marcha del proyecto del VAC.

"Los programas en marcha no están comprometidos porque no haya Presupuestos. Las anteriores cuentas eran holgadas y permiten sacar adelante los proyectos que están en marcha", han indicado fuentes de la cartera que dirige Margarita Robles, que no han realizado comentarios sobre el impacto de los retrasos del 8x8 en el programa del VAC ni tampoco han indicado en qué situación se encuentra el contrato.