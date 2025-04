El Consejo de Ministros, presidido por María Jesús Montero, aprueba este martes un real decreto con las medidas que anunció la pasada semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante las consecuencias de los aranceles de Estados Unidos y que va a afectar a sectores como el del automóvil o productos como el aceite de oliva. El requisito de Sumar para apoyar estas medidas es que no se despida a nadie de las plantillas. También está prevista una transferencia de crédito de más de 2.000 millones de euros para el Ministerio de Defensa, una partida que no va a apoyar Yolanda Díaz, aunque no tiene la fuerza necesaria para impedirlo, tal y como informa en el vídeo Antonio Ruiz-Jaén.