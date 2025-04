La Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido al Supremo que rechace la demanda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra la vicepresidenta primera , María Jesús Montero , por llamarle "defraudador confeso" , porque la cuestión tiene "interés general" y "no nos encontramos ante un simple particular al uso".

Al respecto, la Fiscalía y la Abogacía han coincidido en pedir a la Sala que se rechace la demanda porque existe "interés general" y la pareja de Ayuso tiene "proyección pública", es decir, "no es un simple ciudadano al uso".

Así, ha dicho que tiene proyección pública "la quiera o no", por tanto existe "una restricción al derecho al honor y una ampliación de la libertad de expresión" de la vicepresidenta.

"No nos encontramos en presencia de un particular al uso", ha dicho el abogado del Estado, que defiende a Montero. "Lo es con carácter general, pero no desde el momento en que participa de un debate político, como consecuencia de que su núcleo más cercano se está refiriendo a la defraudación fiscal y a la vivienda".