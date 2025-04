Sobre e l apagón que paralizó a España y Portugal, este lunes, hay aclaraciones y explicaciones de todo tipo , pero muy tarde. Una de las mayores críticas ha sido la falta de información del Gobierno a un país desconcertado . Pedro Sánchez tardó casi seis horas en comparecer para contar a los ciudadanos lo que realmente estaba ocurriendo. Desde el PP y Vox, no han dejado de atacar el flanco informativo, el primero por la falta de respuestas y el segundo, que acusa al Ejecutivo de estar "reteniendo información, porque son responsables directos".

Los expertos han aclarado que el problema no son esas energías renovables, sino el cómo introducirlas en el sistema creando artificialmente una inercia similar a la que tienen las fuentes tradicionales, pero las críticas al Ejecutivo llega por los tiempos elegidos para comunicar de manera oficial la emergencia . Los expertos nos han contado qué sería lo mejor en estos casos.

"En cualquier caso, en situaciones así, haya o no respuestas, siempre se recomienda enviar un mensaje de tranquilidad o, al menos, comunicar", aconseja

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo era uno de los que al ser preguntado sobre lo que estaba ocurriendo respondía: "Pues no, no la tengo. es que ha sido hace escasos minutos". Pasaron más de cinco horas y media de incertidumbre total hasta que salió el presidente del Gobierno para explicar la crisis energética.

El Ministerio del interior ha aclarado que no se pudo utilizar el sistema ES-ALERT porque se necesita de una cobertura móvil y con el corte eléctrico general este canal estaba gravemente afectado. No es la única razón, para hacerlo debería haber decretado el nivel de emergencia nacional y valoró que no estábamos en ese escenario.