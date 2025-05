El Ministerio de Juventud e Infancia ha vuelto a solicitar este martes formalmente a las comunidades autónomas l os datos completos de acogida de niños y adolescentes migrantes no acompañados. Así lo ha puesto de manifiesto después de la celebración de este lunes de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, marcada por las críticas de las comunidades gobernadas por el Partido Popular por los criterios "arbitrarios y forzosos" aprobados por el Ejecutivo.

"El Ministerio busca dar una solución urgente a la situación de los niños y niñas migrantes en Canarias y Ceuta, por lo que no hay ninguna razón para no facilitar estos datos", ha indicado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien ha pedido "altura de país" a las comunidades autónomas que no han enviado todavía los datos completos y ha solicitado su colaboración, en referencia a Aragón.