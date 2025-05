Los votantes del PP prefieren ligar con seguidores de Abascal que de Sánchez

Nuria Morán 26 MAY 2025 - 09:27h.

¿Cómo influye la política en las relaciones personales?

El 20% de los populares no quieren un yerno o nuera del PSOE

La polarización política llega hasta el amor, así lo demuestra un estudio realizado por dos investigadores españoles que indaga en el comportamiento de las relaciones afectivas en función de la ideología que tengamos.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Alberto López, investigador del Centro de Estudios Europeos de Harvard y una de las personas que ha participado en este curioso estudio.

Un 83% de los populares considera más aceptable que su hijo se case con alguien de Vox que con alguien del PSOE

"Las decisiones políticas llegan a la cama. Lo que encontramos es que en España hay un efecto más bien centrífugo en el que la gente prefiere tener citas con personas de su mismo bloque político aunque sean personas con ideas muy extremas, antes de quedar con una persona aunque sea moderado y pero que sea de otro bloque. Esto lo vemos especialmente pronunciado en gente que vota al Partido Popular, prefieren tener citas con alguien de VOX que con alguien del PSOE", ha arrancado explicándonos.

Ante los datos ofrecidos por el investigador Alberto López, Ana Terradillos ha reaccionado y ha contado en directo su experiencia personal: "Me gusta mucho, pero que conste públicamente que nunca le he preguntado a un novio su ideología porque no me ha importado, pero es verdad que he acertado", ha bromeado la presentadora.