'El Programa de Ana Rosa' accede en exclusiva a informes confidenciales sobre la 'fontanería socialista'

El 'Programa de Ana Rosa' ha entrevistado en exclusiva a Dolset, uno de los implicados en la 'fontanería' del PSOE

Javier Pérez Dolset creó una asociación para investigar y destapar la mala praxis de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en 2017; año en el que ingresó en la cárcel. Se considera a sí mismo víctima de un procedimiento irregular y su objetivo con la investigación de la asociación es evidenciarlo.

El 'Programa de Ana Rosa' ha entrevistado en exclusiva a Dolset, uno de los presuntos implicados en la 'fontanería' del PSOE, para conocer más a fondo los detalles de su relación con Leire Díez y el motivo de sus investigaciones.

Pérez Dolset es un empresario y el expresidente de la empresa tecnológica ZED Worlwide que ingresó a prisión en 2017 por fraude. Ahora está en le punto de mira por aparecer en los audios de Leire Díez sobre la investigación que estaba llevando a cabo sobre la UCO.

El empresario explica que trabajó mano a mano con Leire Díez y que la razón principal de la investigación de Díez era llevar a cabo un documental. Además, defiende que se han gastado casi cinco millones de euros en la asociación y en la investigación y que: "Jamás le hemos pagado un solo euro a Leire".

Las razones de porqué han llevado a cabo toda esta actividad de investigación, nacen en su afirmación de que él ya ha perdido la presunción de inocencia y de que “las investigaciones judiciales no deberían sacarse a la luz”.El empresario expresa que no debería salir nada en los medios de comunicación hasta que la persona investigada no se sepa si es inocente o culpable.

Pérez Dolset afirma: “Yo no soy fontanero de nadie”. además, explica que mantiene contacto con personalidades afectadas tanto del PSOE como del PP, e incluso de Podemos. Aún así el empresario habla de que sus intereses confluyen en un punto determinado, pero que, por otro lado, Díez podría emplear esta información para un doble uso.

La implicación del PSOE

Santos Cerdán, el número tres del PSOE, niega que desde el partido se le dieran instrucciones a Díez contra la UCO. Sin embargo, Pérez Dolset afirma : "Estuve delante de Santos Cerdán cuando le dieron unos documentos muy importantes". También explica que Díez y Cerdán se han saludado e intercambiado una serie de palabras.

Ante la pregunta de si Pedro Sánchez estaba al tanto de estas investigaciones, Pérez Dolset responde: "Si la víctima principal acababa siendo Pedro Sánchez, como no lo iba a saber”.