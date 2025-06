La cronología del bulo de la bomba lapa y la reacción de los tres ministros del Gobierno que se hicieron eco de ello

'El Programa de Ana Rosa' ha entrevistado a Juan Vicente Bonilla, exjefe de la UCO

Compartir







El exagente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Juan Vicente Bonilla, ha hablado en exclusiva con 'El Programa de Ana Rosa' tras la polémica surgida en los últimos días. En la entrevista, Bonilla se ha defendido de las acusaciones vertidas sobre él tras la filtración de unos mensajes de WhatsApp en los que se discutía, entre otras cosas, la posibilidad de colocar una "bomba lapa falsa" para obtener información contra el PSOE.

Bonilla insiste en que su figura está siendo utilizada para desprestigiar a la UCO, pero reitera su confianza en los mensajes que se han hecho públicos: "Estoy muy tranquilo porque no se trata de una información prospectiva. Son conversaciones privadas, sacadas de contexto". Además, denuncia que "yo aquí soy un instrumento, un instrumento para desacreditar el trabajo de la Unidad. A través de mí, están atacando a la UCO".

Los mensajes filtrados han generado una incomodidad política. En ellos, Bonilla y un confidente critican duramente al Gobierno de Pedro Sánchez y hacen referencias comprometedoras en tono que muchos han calificado de conspirativo. Sin embargo, el exagente argumenta que las frases forman parte de una teatralización necesaria dentro del trabajo de inteligencia: "Cuando los agentes que obtienen información de organizaciones criminales utilizan segundas identidades, realizan declaraciones y actuaciones que, sacadas de contexto, podrían parecer reprochables", explicó.

Bonilla se desliga de la presidenta de la Comunidad de Madrid: "No tengo contacto con Ayuso. A mí me contrata la Consejería, no ella"

Durante la conversación, también se refiere a la contratación que recibió por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Tras abandonar la UCO en octubre de 2023, Bonilla fue nombrado gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud: "Ese puesto no se creó para mí. La ley obliga a tener un responsable de seguridad corporativa en instituciones como el Instituto Madrileño de Salud, que gestiona 35 hospitales".

Por otro lado, se desliga de la presidenta de la Comunidad de Madrid: "No tengo contacto con Ayuso. A mí me contrata la Consejería, no ella”, aclara.

Sobre esta polémica, Bonilla es contundente: "Si mantienes un discurso que ya sabías que era erróneo y luego se publica la realidad, pero no rectificas, tienes que seguir con esa línea, ¿no? Yo no esperaba ninguna rectificación", dice refiriéndose a los ministros Pilar Alegría, María Jesús Montero y Óscar López.