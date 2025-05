Nuñez Feijóo: "Ha llegado el momento de que la mayoría de los españoles decentes reaccionemos"

La publicación de los audios que implican a la cúpula del Gobierno en la trama contra la UCO han sacudido al PSOE. Las imágenes de los encuentros y una conversación del empresario y Leire Díez los han cogido por sorpresa y en un principio nadie parecía conocer a la militante socialista, que ahora algunos dirigentes han reconocido haber estado con ella. Por el momento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue sin dar explicaciones y el líder de la oposición le señala directamente. El periodista José Rocamora con toda la información.

Su voz resonó el lunes en las grabaciones en las que conversaba con el empresario a Javier Pérez Dolset, que ahora se desdice después del revuelo que ha montado.

La militante socialista, que supuestamente hacía de fontanera del PSOE, se escucha en el audio de una reunión en la que ofrecía beneficios procesales a un empresario a cambio de destapar supuestos trapos sucios de la UCO.

A Leire Díez se le escucha decir "tú has sido víctima de la camorra de la Guardia Civil", dice mientras tanta de convencer a su colaborador. Ese día cuando las grabaciones se hicieron públicas, en el PSOE nadie parecía conocerla.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, respondía a la prensa: "No tengo el gusto de conocer a esta señora que ud me ha mencionado" , pero 24 horas después su nombre ya no pasaba tan desapercibido en el partido.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López pocas horas después si admitía saber quién era, pero "como militante del partido". Dos días después apunta indignado a una "montaje" de los enemigos del Gobierno.

Feijóo: "Ha llegado el momento de que la mayoría de los españoles decentes reaccionemos"

Para la oposición, el caso ha pasado de requerir una intervención médica a un "corte quirúrgico y empezar una época nueva". No se moderan en los adjetivos y califican el incidente de ser "una trama mafiosa". Desde la bancada popular en el Congreso atacan: "Esto es una guerra sucia, es la rosa nostra" .

El PSOE ha tardado en reaccionar y no ha sido hasta el miércoles cuando García Page, desde Castilla la Mancha ha reclamado "atajar cualquier tipo de actuación" que afecte al PSOE. Después la formación decidió abrirle un expediente informativo a Leire Díez, y hay militantes que aseguran que actuó por su cuenta.

Con la derecha presionando para asfixiar al PSOE, ya los populares preparan su ofensiva contra el Gobierno. Feijóo lo dice claro, aunque admite que no le llegan los números. "Ha llegado el momento de que la mayoría de los españoles decentes reaccionemos", reclama.