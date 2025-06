El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, señala a Pedro Sánchez tras la dimisión de Santos Cerdán por supuestas comisiones ilegales

Pedro Sánchez pide perdón a la ciudadanía y anuncia una auditoria externa en el PSOE: "No debimos confiar en Santos Cerdán"

Compartir







El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido en la tarde de este jueves en rueda prensa en la sede de Génova tras la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE y las posteriores explicaciones del presidente del Gobierno por esta cuestión.

El mandatario popular, que ha señalado al presidente por las investigaciones en su entorno personal y político, ha descartado acudir a un acto oficial por el 40 aniversario de la adhesión de España a la UE debido a que no quiere encuentros con Pedro Sánchez.

PUEDE INTERESARTE El serio gesto de Pedro Sánchez a su llegada al Palacio Real por el 40 aniversario de la adhesión a la UE

Feijóo, a Sánchez: "Que no vaya de víctima, porque las víctimas somos todos los españoles"

Estas han sido las palabras de Feijóo en rueda de prensa: "Comparezco tras la dimisión del número dos del PSOE por su implicación en la trama de comisiones ilegales a cambio de obras públicas y también tras escuchar al señor Sánchez ofrecer unas explicaciones absolutamente insuficientes y decepcionantes. Sánchez ha comparecido hoy tras ver cómo al número dos del PSOE en el presente le imputan las mismas conductas delictivas que le imputaron al número dos del PSOE en el pasado".

"Y todo ello sin olvidar que también su entorno personal está siendo objeto de investigaciones judiciales. 10 delitos por el momento. Pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, corrupción en los negocios, apropiación indebida de fondos públicos, revelación de secretos, prevaricación, intrusismo laboral y blanqueo de capitales".

PUEDE INTERESARTE Santos Cerdán leyó el informe de la UCO en el Congreso: inquieto en su escaño y con el teléfono móvil

"Cuando está siendo investigada la mujer del presidente, el hermano del presidente, el número dos pasado del presidente, el número dos actual del presidente, alguno de los asesores más cercanos del presidente o hasta el Fiscal General del Estado, nombrado por el presidente, es evidente que el problema es el presidente. Que no vaya de víctima, porque las víctimas somos todos los españoles".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"La partida de nacimiento del Sanchismo está marcada por la corrupción que implica amañar unas primarias. La partida de defunción también estará marcada por la corrupción, que implica sustraer dinero a todos los españoles para beneficio de su entorno personal y político. Es lo que revela el informe de la UCO conocido esta mañana. Llegaron robando las primarias y no han parado de robar desde entonces. Si todo el entorno del presidente está corrompido es porque el umbral ético que fijó Pedro Sánchez así lo ha permitido. Por tanto, no hay cortafuegos posible. Sánchez no puede pretender sobrevivir políticamente a Ábalos primero y a Cerdán después. Ni tampoco a todos los demás".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"La corrupción ya es la marca de agua de este Gobierno y por ello esto debe terminar. Sánchez les nombró. Sánchez le renovó la confianza siempre, incluso después de conocer los indicios o sospechas sustanciales, y Sánchez les dio el escaño a todos que, por cierto, en el caso de Ábalos seguimos pagando todos los españoles. Es que, es tan vergonzante todo esto que hasta ha utilizado el mismo tono lastimero y la misma supuesta decepción con Santos Cerdán que Ábalos mostró con Koldo cuando todo estalló. No hay quien se lo crea y es imposible que pretenda sacudirse la responsabilidad, porque la tiene toda".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Mucho menos va a sosegar nada la supuesta auditoría que dice que va a hacer en el PSOE. Quiero recordar que este mismo PSOE también encargó una auditoría en el Ministerio de Transportes de Óscar López y concluyó que todo estaba bien hecho. Que deje de reírse del conjunto de los españoles. La auditoría ya se la está haciendo el Tribunal Supremo y la UCO. Donde hay que hacer la auditoría es en el Gobierno. Sus contratos públicos son del Gobierno y esto es lo que hay que auditar, hasta el último céntimo. Y por eso tiene que marcharse".

"Ha llegado el momento de poner fin a la escapada, sobrevivir ya no es una opción. No es creíble que el Sánchez que todo lo controla en su Gobierno y en su partido no se enterase de nada. En cualquier caso, debe convocar elecciones de manera inmediata. Ha quedado en una situación imposible y debe de asumirlo cuanto antes. No hay ninguna huida hacia delante. Es una huida hacia ningún sitio. Cambiar a Cerdán por Ábalos no sirvió de nada. Cambiar a Cerdán por otro, tampoco servirá. Quien debe caer es el uno. Ninguna trama de corrupción asigna nombre en clave a alguien ajeno a ello. Y por eso esto se tiene que acabar. El domingo le pedí que se rindiera a la democracia. Hoy le pido que se rinda a la justicia. Que deje de intentar controlarla y colabore con ella desde fuera del Palacio de La Moncloa".

"Para finalizar, quisiera hacer dos reflexiones a modo de mensaje. Respeto a los socios de gobierno. Tienen la oportunidad de salvar algo de honor y evitar que todo esto les arrastre sin remedio. Les sugiero que reflexionen. El único muro que estaba construyendo Sánchez es el que le sirve para atrincherarse y nadie debería estar dentro de este muro. Les aseguro que acabará mal. Han tenido muchas oportunidades para elegir. Y si eligen seguir con él, también ahora, pese a todo, dejarán de ser socios para ser cómplices del mayor aluvión de corrupción que ha vivido nuestra democracia. Deberían de pensarlo. Ya sé que no lo harán por amor a España, pero deberían de hacerlo al menos por amor propio".

"El último mensaje se refiere, lógicamente, a lo más importante, a los ciudadanos. Esta situación me repugna. Me hago cargo del estupor con el que la mayoría de los españoles asisten a este bochorno. Me hago cargo de la indignación de millones de personas que trabajan y viven de manera honrada. Me hago cargo del estado de ánimo de todos aquellos a los que le cuesta digerir todos los episodios de este derrumbe televisado. Como ciudadano siento la misma vergüenza que la mayoría de los españoles. Como político siento todavía más rabia. No he dedicado mi vida al servicio público para que la corrupción desprestigie a toda la política. La política puede ser y debe volver a ser una tarea honesta".

"No pienso resignarme a que esto se convierta en una rutina con la que los españoles convivan. No pienso resignarme que esta imagen de decadencia sea la que los españoles demos al mundo y, sobre todo, la que nos demos a nosotros mismos. Y le pido a la gente que tampoco lo haga. Lo que los españoles merecen es un gobierno decente. Cualquiera de los escándalos que acechan al señor Sánchez sería suficiente para que cayese un gobierno decente al completo. Este gobierno resiste porque no lo es. Sánchez ha fiado sus esperanzas a agotar y a deslumbrar a la sociedad. Cada escándalo tiene un efecto cegador o de aturdimiento. Que pierdan toda esperanza, no lo van a lograr ni deslumbrados ni dormidos ni amnésicos. Cada episodio de esta degradación en serie hace que los españoles seamos más conscientes de la catadura moral y política de los que gobierna nuestro país".

"Cada hito insólito o grotesco nos carga de más razones para saber todo lo que debemos reconstruir y lo que no se puede volver a repetir. Cada gota no mina nuestra moral, nos llena de razones para estar preparados. Cuanto más alarguen este final. Mayor estrépito tendrá la caída de este Gobierno aciago para nuestro país. La degradación es total. Hay que dar carpetazo a esta legislatura ignominiosa y hay que hacerlo dando la palabra a los españoles. Yo me comprometo con los españoles a que, tan pronto como sea posible, cambiaremos a este Gobierno. Y cambiaremos también radicalmente la forma de hacer política de este Gobierno, porque habrá verdad y habrá respeto a los españoles, a su inteligencia, a su conciencia y a su dinero. Nada más".