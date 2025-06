Koldo grabó a Cerdán y Ábalos en conversaciones sobre pagos y contratos amañados, según la UCO

El Supremo recibe un informe de casi 500 páginas con grabaciones hechas por el exasesor del exministro que implican a Santos Cerdán en el reparto de dinero.

Los audios apuntan a Santos Cerdán como presunto encargado de gestionar pagos y adjudicaciones amañadas

Hoy se han conocido con más detalle una serie de grabaciones transcritas y grabadas por Koldo García, uno de los hombres clave en la presunta trama de corrupción. Fue mano derecha del ministro José Luis Ábalos y la Guardia Civil, a través de la UCO, ha recopilado y desencriptado toda esa información.

Hoy, después de muchos rumores, después de muchas semanas de espera, esa información ha llegado al Tribunal Supremo con una gran cantidad de detalles muy comprometedores para el Partido Socialista y para el entorno más cercano del Gobierno, esto es lo que dice ese informe de casi 500 páginas.

Conversaciones grabadas con Cerdán y Ábalos

Según el informe, el presunto coordinador del reparto de las mordidas era Santos Cerdán. La UCO indica que Cerdán hablaba con Ábalos y con Koldo, quien grabó sus conversaciones. Esas grabaciones han sido analizadas por la Guardia Civil.

Una de las transcripciones se remonta al 21 de enero de 2021. En ella, Koldo le comunica a Cerdán lo que Ábalos le había dicho:

“Me comentó, dice: ‘pero vamos a ver, yo he recibido 450.000 de la primera tanda. Luego me dieron 70.000, que era de la indemnización por la parte de la baja. Mira que son 570.000, ¿vale? De acuerdo. Esas son mis cuentas, que no sé si son las tuyas’”.

En ese intercambio, Cerdán y Koldo debaten sobre el dinero que quedaba pendiente por abonar al exministro Ábalos. “Yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos punto. Vale, 50 de las otras dos, que son la vieja... Y Koldo, que no quiero que hables de esto".

Adjudicaciones presuntamente amañadas en varias comunidades

En uno de los audios intervenidos, también se menciona que las obras públicas presuntamente amañadas eran varias y procedentes de distintas comunidades. En una conversación del 2 de febrero de 2022, se alude a adjudicaciones en Murcia.

Según el informe de la UCO, los audios demuestran que Koldo repasaba junto a Ábalos las cantidades económicas que se les debía a ambos. En un momento, Koldo discute con Cerdán sobre algunos de esos pagos, ya que, según añade la UCO, era el propio Santos la persona encargada de gestionarlo todo.

La salida de Santos Cerdán se produjo esta tarde. Abandonó la sede del PSOE en la calle Ferraz pasadas las 16:30 h, ya como exdiputado, ex secretario general y ex secretario de Organización del Partido Socialista. Salió en un vehículo con los cristales tintados tras haberse reunido previamente con Pedro Sánchez.

Cerdán ha dejado todos sus cargos y afirma que es inocente. Ha asegurado que se defenderá, a pesar de la contundencia de las pruebas recogidas por la investigación de la Guardia Civil.