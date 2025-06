Koldo García le pidió a Santos Cerdán que le buscase trabajo a otra mujer, Nicoleta, en una empresa pública

Dimisión de Santos Cerdán, en directo: Junts pide una reunión urgente con Sánchez para evaluar la "viabilidad" de la legislatura

Koldo García, ex asesor del exministro Jose Luis Ábalos, pidió a Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE, que le ayudase a encontrar un trabajo en una empresa pública a otra mujer, Nicoleta: "¿te acuerdas de la chica rumana y demás? No solo hay que valer para follar. Ella la pobre está en el paro".

Tras los casos de Jéssica Rodríguez, ex pareja de Ábalos, que fue contratada en Tragsatec e Ineco; de Claudia Montes, Miss Asturias 2017, contratada en Logirail; y de Andrea de la Torre, expareja del exministro y contratada también en Logirail, ahora el informe saca a relucir el nombre de otra mujer en la trama, llamada Nicoleta, con la que Koldo mantenía "una relación cercana", según la UCO. En una conversación el 2 de febrero de 2022, que figura en el informe de la UCO entregado al Tribunal Supremo, Koldo le pide a Cerdán un "favor personal".

El mensaje hablando sobre la mujer

"¿Te acuerdas de la chica rumana y demás? No solo hay que valer para follar. Ella la pobre está en el paro. Ella se quiere ir a vivir a Valencia, lo más seguro, ¿vale? Se va a comprar una casa allí, además. ¿Hay alguna fórmula? No se lo he pedido a Jose eh, te lo pido a ti, de que le consigamos un trabajo a ella en Valencia, porque Jose..." dice Koldo.

Koldo alude a Juanma Serrano, expresidente de Correos, porque "ese es el que me puede ayudar", pero no para su mujer, sino para Nicoleta. "Para Nicoleta en Valencia, porque él hace así, y lo arregla. Se le da un puesto de trabajo, 1.200 pavos y eso lo tiene", añade el exasesor, si bien se desconoce que le contesta Cerdán porque su respuesta es ininteligible.

La UCO destaca que Nicoleta habría sido contratada por Enajenaciones de Materiales Ferroviarios (Emfesa), una sociedad pública vinculada con Adif, como deduce de una conversación de Koldo del 9 septiembre de 2022.

Las condiciones del puesto de trabajo

Koldo le reenvió un mensaje a la mujer en el que le informaba que ya podía firmar el contrato. Menos de dos horas después, Nicoleta le remitió una captura de un correo en el que se establecían las condiciones de dicho contrato como delegada de medio ambiente. Estas son, 22.438 euros de sueldo en 14 pagas, 5.000 euros por complemento de productividad, 106 repartidos en los meses de junio, diciembre y abril de año siguiente, una prima de calidad de 1.030 euros en diciembre y otros 7.000 euros de complemento de puesto.

Pero es que, además, en esa misma conversación, Koldo también le pide a Santos Cerdán ayuda para él y para su mujer Patricia en alguna empresa sin que tuviera que ir a trabajar. "Si tú a mí me puedes ayudar un poco con alguna tontería más, para quedar bien, porque Pati esté dada de alta sin ir a trabajar". "Lo único que quiero es un trabajo para Pati, que cotice el tiempo que podamos, si quedan 2 años, 2 años, pero que cotice", señala