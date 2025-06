Víctor de Aldama acude al plató de 'El programa de Ana Rosa' en pleno terremoto político por el informe de la UCO que señala a Santos Cerdán como posible implicado en un trama de comisiones ilegales

Víctor de Aldama, de Pedro Sánchez: "Daba órdenes y no tocaba el dinero. Luego no sé de qué manera le repartirían sus beneficios"

Víctor de Aldama ha visitado el plató de 'El programa de Ana Rosa' para responder a todas las preguntas de la presentadora sobre el caso Koldo, que este jueves vivió uno de sus días clave.

El informe de la UCO de la Guardia Civil que señalaba a Santos Cerdán, el secretario de Organización del PSOE y uno de los hombres más cercanos de Pedro Sánchez, como posible implicado en una trama de comisiones ilegales sacudió el país. Cerdán dimitió de todos sus cargos y entregó su acta de diputado y Pedro Sánchez compareció para pedir perdón a los ciudadanos y anunciar que no iba a convocar elecciones anticipadas.

En la entrevista, Aldama ha afirmado que Koldo, José Luis Ábalos y Santos Cerdán no podían encargarse solos de toda la presunta trama corrupta y ha añadido: " "El jefe es Pedro Sánchez, está clarísimo". También ha sido muy duro con la comparecencia que el presidente dio ayer para pedir disculpas: "Sale compungido, que le da mucha pena. Pero si él sabía absolutamente todo. Hablaba cuatro veces al día con Ábalos. Tiene entrevistas con Cerdán diciendo que pasaba 24 horas al día con él y que sabía todo de él, y ayer era como si no le conociera de nada".

Y añadió: "Hay que pensar algo. Ellos eran los lacayos. En una banda organizada de narcotráfico, el jefe no toca los fardos. Pedro Sánchez daba órdenes, no tocaba el dinero y no se involucraba. Entiendo que luego no sé de qué manera le repartirían sus beneficios".

Durante la entrevista también ha hablado de José Luis Rodríguez Zapatero, Leire Díez, la relación entre Koldo y Ábalos y sobre si ha alcanzado algún acuerdo con la fiscalía.