Nuevas revelaciones del caso Koldo, que cada vez salpican a más gente. Según publica el diario El Mundo, Santos Cerdán ofreció, en secreto, a José Luis Ábalos que el PSOE le pagaría su defensa en esa causa y un sueldo en una consultora. Todo a cambio de su silencio. Pero hay mas conversaciones en las que se menciona al ministro Víctor Ángel Torres. Koldo García le habría ofrecido aviones de Air Europa para repatriar inmigrantes.

En una conversación entre Koldo García y el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, que recoge el diario El Mundo, aquel le explica que va a ofrecerle a Ángel Víctor Torres, entonces presidente de las Islas Canarias, aviones de Air Europa para repatriar inmigrantes ilegales.

“Le voy a ofrecer al presidente, a Ángel Víctor aviones Air Europa para deportar gente [...] Mañana le vemos”, le dice García a Pardo en una conversación recogida en el informe de la UCO fechada en el año 2020, en plena crisis migratoria.

Koldo García, al frente de una crisis migratoria en Canarias

De esta forma Koldo García se pone al frente de un asunto del Ministerio del Interior.

Y va más allá, porque el exasesor del exministro José Luis Ábalos trata de diseñar una manera de acoger a los inmigrantes llegados a Canarias en la península.

“Bueno, pues no sé. Buscaremos también aviones para mandarlos a la península y buscar centro en la Península también. Porque esto es la leche”, asegura.

"En ningún caso. No, por una razón, Koldo. Eso es el efecto llamada, estos vienen todos bien vestidos, con los móviles...les pagan el viaje desde Europa, me refiero, el viaje hasta Canarias, no patera, no la goma”, le responde Francisco Pardo.

Mientras se van conociendo detalles del informe de la Guardia Civil en manos del juez de Tribunal Supremo, el PSOE sigue esperando que Santos Cerdán, ya exsecretario de organización del partido entregue su acta de diputado. Y, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras un fin de semana en una finca de Toledo, reúne a la ejecutiva federal socialista este lunes y el miérocles, tras anular su agenda, asistirá a la sesión de control al Ejecutivo.