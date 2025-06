"Santos está apuntado ahí, él sigue con su línea de negocio”, le dice José Luis Ábalos a Koldo en una conversación el noviembre de 2023

Koldo calificó de "amargados de mierda" a Santos Cerdán y su socio por estar "de fiesta en fiesta gastándose la pasta": "Qué asco"

El 23 de noviembre de 2023, el exministro de Transportes José Luis Ábalos le dice a Koldo García que el ex 'número 3' del PSOE Santos Cerdán “seguía” en el negocio. Así lo recoge otro de los audios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe de 490 páginas entregado al juez del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, y que provocó que el propio Cerdán abandonase este jueves su puesto como secretario de Organización socialista. Los investigadores, en concreto, señalan a Cerdán como origen de una presunta trama de cobro de comisiones por obra pública, tal y como informa en el vídeo Miguel Mollà.

“El problema es que… Que sí, que sí, si el problema es que… Santos está apuntado ahí, él sigue con su línea de negocio”, le dice Ábalos a Koldo. Este le responde: “Sí, sí, sí… y cobrando todos los meses, pero te voy a explicar el cómo…”.

“Con el pobre Óscar y tal…”, continúa Ábalos. “Esto es muy fácil, esto es lo que hay que hacer, para que tú lo sepas. Tengo que conseguir que Santos cumpla (…) Con lo que me da Santos puedo sobrevivir perfectamente y después joder al perro para que me dé lo que me tiene que dar, y se acabó”, le contesta Koldo.

Cerdán continúa sin entregar el acta de diputado: ¿qué supone?

Y con ese panorama Cerdán no ha entregado este sábado tampoco su acta de diputado, como anunció él mismo en su comunicado del jueves tras saltar el escándalo por las conversaciones que incluye el informe de la UCO que lo señala en una trama de comisiones y amaños de obra pública.

Mientras Santos Cerdán sea aforado y el Congreso no conceda el suplicatorio al Tribunal Supremo no se le puede investigar ni su patrimonio ni sus cuentas corrientes y eso complica, ralentiza las investigaciones e, incluso, las dificulta porque el juez, por ejemplo, no puede tomar ninguna medida cautelar contra él para evitar que destruya ningún tipo de prueba.

Cuando Santos Cerdán deje su acta, perderá ese aforamiento y el juez podrá pedir a la Guardia Civil toda la información que necesite.

Los socialistas confían en que lo haga el próximo lunes antes de la ejecutiva porque este sábado 48 horas después de que Santos Cerdán dimitiera como secretario de Organización del PSOE su escaño sigue ocupado por él.

Los audios de Koldo García y José Luis Ábalos

Así, a la espera de poder seguir el rastro del dinero y la propia investigación, siguen desgranando los audios, donde queda clara la connivencia de José Luis Ábalos, al que protegía desde su puesto. Presume de colocarlo en las listas electorales, lo que le dio el aforamiento al exministro.

En estos también se evidencia cómo se jacta de encararse a Félix Bolaños o cómo medió para desbancar a Pedro Saura del ministerio de Transporte por poner trabas a sus maniobras que ponen también en un brete, como navarro, al Gobierno foral de la socialista María Chivite, que no ha dado explicaciones a las sospechas de contratos en los que pudo estar involucrado su hermano.