Koldo García y José Luis Ábalos son amigos desde hace años y estrechos colaboradores y amigos. Ahora las investigaciones han destapado sus actuaciones conjuntas y cómo el exasesor del entonces ministro grababa las conversaciones que mantenían. Los audios grabados por Koldo García y las acusaciones mutuas han dinamitado una amistad que parecía in quebrantable. Una información de la periodista Adriana Pérez.

Ambos se conocieron cuando Koldo García era concejal socialista de su pueblo natal. Poco a poco, comenzó a ganarse la confianza de Ábalos hasta convertirse en su sombra. Donde estaba uno estaba el otro. Se llevaban tan bien que el exministro de Transportes y entonces secretario de Organización del PSOE le pidió que fuera su chófer con sueldo a cargo del partido.

Cuando el PSOE llegó a la Moncloa, Ábalos se convirtió en ministro y decidió nombrar a su hombre de confianza su asesor principal. De qué lo asesoraba no sé sabe, pero más allá de lo profesional compartían una profunda amistad. Era el hombre de su vida, llegó a decirle Koldo García a su jefe.

Se le escucha decir en alguno de los audios confesiones de este tipo: "Yo contigo lo que quieras, al fin del mundo, de verdad...para mí vas a ser siempre el hombre de mi vida porque me has conseguido muchísimas cosas que no me ha conseguido nadie".

Las cosas comenzaron a torcerse cuando comienza el caso Koldo en 2024 y ya con Ábalos fuera del Gobierno ambos son llamados a declarar al Tribunal Supremo. En un inicio parecía que habían hecho un pacto de no agresión, se siguieron protegiendo y sus versiones ante el juez son muy parecidas, no se contradicen. Por el contrario, declaraban lo mismo en público y ante el juez.

¿Cuándo comenzó a resquebrajarse la amistad de Koldo García y José Luis Ábalos?

"No hubo irregularidades ni amaños en contratos públicos", aseguraron, aunque las grietas en la amistad ya se auguraban. Koldo al ser preguntado en el Supremo descartó la participación de Ábalos. No. ¿Nunca? No". Ábalos hacía lo propio sobre su amigo: "No participé en nada. Koldo García no tenía por qué meterse en eso!", decía en su primera declaración.

La causa ha continuado abriendo nuevos frentes y apuntando en varias direcciones tras entrar en escena el caso Cerdán. El último informe de la UCO ha terminado por hacer estallar la confianza cuando ha salido a la luz que Koldo García grababa todo, incluidas las conversaciones con José Luis Ábalos, a pesar de que el otro trataba de reasegurarlo. El chófer prometía que aunque lo tenía todo grabado "por WhatsApp", menos la parte de su amigo "está borrado" y así reafirmaba su fidelidad haciéndole creer que lo protegía, cancelando cualquier prueba que pudiera involucrarlo en la trama corrupta de amaños de contratos públicos con empresas privadas.

Pero no era verdad porque el informe de la Guardia Civil ha destapado que hay minutos y minutos de audios que apuntan directamente al exministro. Ábalos parece un amante decepcionado. Dice sentirse engañado y utilizado por Koldo y también por Cerdán. Ellos eran quienes venían con una dinámica previa de corrupción y él solo ha sido "el imbécil en todo esto", ha explicado en lo que parece ya una puerta abierta por donde se ha escurrido la confianza. La posibilidad de una pena de prisión está haciendo el resto con la inquebrantable relación de los -ahora- acusados.

Ahora, entre ellos parece que solo queda la estrategia judicial para salir lo mejor parados posible y evitar la cárcel.