José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, analiza los gestos del presidente del Gobierno en la cumbre de la OTAN

Ana Rosa Quintana, sobre Pedro Sánchez y la OTAN: “Se metió en el papel de ‘Rebelde sin causa’ ante Trump y parecía ‘El Rey pasmado”

Pedro Sánchez se plantó ante la OTAN y se negó a aumentar el gasto militar hasta el 5% en los próximos años, como se había acordado entre los socios. Esto provocó una situación de lo más tensa, con Donald Trump y otros países de la organización señalando a España.

José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, ha analizado las imágenes del presidente del Gobierno en la cumbre de la OTAN y ha explicado qué querían decir sus gestos. Primero ha analizado la entrada de Sánchez a la foto de familia: “Este pequeño paseíllo delante de otros líderes lo hace a toda velocidad, no a un paso más calmado como el resto. No quiere en principio permanecer mucho delante del resto. Y no interactúa con nadie. No digo que hable, pero tampoco mira. La tensión en el rostro es clara”.

Una vez posicionado en su lugar para hacerse la foto, el experto ha señalado que es el único líder que no se colocó bien en la marca del suelo: “Se coloca en un lateral. Ya se está distanciando”. Además ha destacado que sus pies apuntaban hacia afuera, cuando “lo normal es que las esquinas tiendan a cerrar un poco el semicírculo en una foto de grupo”, pero en este caso no es así: “si los pies van hacia afuera, el cerebro busca irse”. Martín Ovejero ha visto aquí que Sánchez “ni quiere ni se siente unido al grupo”.

El experto cree que Pedro Sánchez “no está orgulloso”

Las manos son muy importantes en la comunicación no verbal. El experto ha señalado que Pedro Sánchez suele posar con los brazos a los lados del cuerpo, relajado, pero en la OTAN no fue así. Tenía las manos por delante del cuerpo lo que transmite “autoprotección, se siente incómodo e intimidado”.

Al abandonar la foto de familia vuelve a verse la incomodidad del presidente ya que otros líderes interactúan, aunque sea mirándose. “Pero él se queda claramente al final y deja que todo el mundo se adelante”, ha dicho Martín Ovejero.

Ana Rosa Quintana ha destacado que Sánchez no llevaba el pin de la OTAN como el resto de líderes, a lo que el experto ha respondido, valorando globalmente la presencia del presidente en la cumbre: “No he visto ninguna unión. Ha estado completamente distanciado y separado del grupo”. Además, el experto cree que, a pesar de todo, Sánchez no estaba orgulloso de cómo había salido todo: “Cuando está orgulloso es pecho para fuera y barbilla alta, aquí está hecho un ovillo”.