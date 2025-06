Ana Rosa Quintana valora el paso de Pedro Sánchez por la cumbre de la OTAN

Pedro Sánchez, sobre el gasto militar en la OTAN: "Quien ha dicho el 2,1%, no soy yo, son las Fuerzas Armadas y Defensa"

Ana Rosa Quintana ha centrado su editorial de este jueves 26 de junio en Pedro Sánchez y su presencia en la cumbre de la OTAN, en la que el presidente se plantó y afirmó que España no va a portar un 5% en Defensa.

"Buenos días. La foto de Sánchez solo en la cumbre de la OTAN es la imagen de la soledad. No es la soledad de Sánchez, es la soledad de España. El que está ahí apartado no es él, es nuestro país. Sánchez estaba representando a nuestra nación, y ha decidido convertirnos en unos parias. Volvemos a ser los marginados de una comunidad internacional en la que nos costó décadas integrarnos. Y todo para contentar a sus socios y tapar sus escándalos. No piensa en España, piensa en sobrevivir. Ya no es un presidente, es un actor del método. Se metió en el papel de "Rebelde sin causa" ante Trump y parecía "El Rey pasmado", cabizbajo, bloqueado, enajenado, y apartado de todos en el rincón de pensar".

Luego continuó analizando las imágenes de Sánchez con el resto de líderes internacionales y la firma del acuerdo: "En un guion estudiado, se situó alejado del grupo, lejos de la marca que tenía en el suelo y salió el último para no hablar con nadie. Sánchez ha pasado de correr como un galgo detrás de Biden a escapar de Trump como Houdini. Su firma vale tanto como su palabra: Nada. Firmó un aumento del 5% de gasto en Defensa para anunciar posteriormente que no lo va a cumplir. Que se mantiene en el 2,1% que anunció en su comparecencia fantasma. Sánchez creyó que nadie le vio firmar, pero Meloni asegura que vio con sus propios ojos que firmaba lo mismo que todos, y el presidente belga califica a Sánchez como genio porque va a conseguir con el 2,1% lo que el resto con el 5%. Un crack. No se puede ir con esa frivolidad a una cumbre de la OTAN ante países como Polonia o Finlandia, amenazados seriamente por Putin".

La presentadora también se preguntó qué pasará ahora e ironizó con el caso Koldo: "¿Quién nos va a defender cuando las cosas se pongan feas? ¿Ábalos montado en una furgoneta con su tropa? ¿Koldo conduciendo un Peugeot blindado? La consecuencia más terrible es que para Trump, España es su nuevo villano favorito y nos va a subir los aranceles al doble. Enhorabuena, se ha cargado lo único que le quedaba, su reputación internacional. Es lo que pasa cuando el narcisismo populista se encuentra con la horma de su zapato. Nos ha metido en una guerra comercial con Estados Unidos, con las familias españolas ahogadas por la inflación. Pero, ¿qué es lo único que preocupa a Sánchez? Que el Constitucional avala la amnistía. Esa amnistía que Cerdán compró a cambio de 7 votos con la misma rúbrica con la que firmó el documento para las supuestas mordidas. Que vayan pensando todos en cómo compran su propia amnistía".