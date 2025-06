telecinco.es Madrid, 30 JUN 2025 - 16:51h.

La defensa de Santos Cerdán cree que su ingreso en prisión para que confiese como Aldama

La defensa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán cree que el magistrado Leopoldo Puente ha ordenado su ingreso en prisión sin fianza para que confiese como lo hizo el empresario Víctor de Aldama. Y ya ha dejado claro que no, que no tiene nada que explicar y que no será un nuevo Aldama.

Al término de su comparecencia, en la que el ex dirigente socialista lo ha negado todo, el juez del Tribunal Supremo ha acordado este lunes el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para Santos Cerdán por su presunto papel en una trama de reparto de mordidas por supuestas adjudicaciones irregulares de obra pública.

La defensa considera la decisión inesperada y sorprendente

Fuentes jurídicas informan de que la defensa de Cerdán ha tildado la decisión de "inesperada" y "sorprendente", más aun cuando hay otros investigados implicados en todas las ramas que tiene este procedimiento que permanecen en libertad, en alusión al exministro Jose Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García.

Por eso, cree que salió de prisión por decisión del juez del caso Hidrocarburos Santiago Pedraz, tras comprometerse a colaborar en todos los procedimientos que tiene abiertos. Ahora bien, el letrado cree que "el juez va mal" porque "Santos no tiene nada que explicar".

La defensa deja claro que Santos Cerdán no harán como Aldama

Pero no solo cree que el magistrado le manda a prisión para forzar una futura colaboración, sino, además, para significar la causa contra el Gobierno.

Al letrado también le ha "sorprendido bastante" la petición del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, de solicitar prisión provisional sin fianza basándose en los audios.

Y no comparte el riesgo de destrucción de pruebas que ha argumentado Luzón, cuando el juez rechazó ordenar el registro de su casa en un auto el pasado 20 de junio -que el mismo abogado ha leído ante el magistrado- al no considerarlo útil en aquel momento.

Puente explicó entonces que no ordenaba el registro de la vivienda de Cerdán como le pedían las acusaciones porque eso no conjuraría "el eventual riesgo de destrucción de pruebas", dado que el investigado sabe de la existencia de la investigación contra él desde hace días.