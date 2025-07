“Voy a afrontar el problema de la corrupción”, ha recalcado, anunciado un plan estatal anticorrupción diseñado junto a la OCDE

Comparecencia de Pedro Sánchez, en directo | El presidente anuncia la creación de una agencia pública para luchar contra la corrupción

El pleno del Congreso de los Diputados de este miércoles ha estado marcado por dos momentos que ha protagonizado el arranque de la jornada: las muestras de afecto a Yolanda Díaz por el fallecimiento de su padre a los 80 años y el anuncio de Pedro Sánchez, tras expresarle sus condolencias, de un plan estatal de lucha contra la corrupción. No obstante, más allá de las palabras y con nuevos momentos de tensión en la Cámara Baja, la sesión también ha estado cargada de gestos y simbolismo.

Yolanda Díaz llegaba hoy al hemiciclo pasando de largo de su escaño. Recibía las condolencias del Gobierno, pero en vez de ocupar su asiento de vicepresidenta prefería colocarse junto a su equipo de Sumar.

En un día muy difícil más allá de lo personal, la bancada popular le gritaba: “¡Cómplice!, ¡cómplice!” (del PSOE), interrumpiendo varias veces su discurso.

“¡Es que es imposible, señora presidenta!”, denunciaba la líder de Sumar, mientras Cristina Armengol llamaba al orden: “Los que no quieran guardar silencio, los que no quieran escuchar, están invitados a salir del salón de plenos”, espetaba.

El pleno del Congreso, entre gestos, reproches, ironías y cambios en los escaños

En el hemiciclo, con otro día donde no han faltado las acusaciones y los reproches, los hay quienes ni han ido, –como José Luis Ábalos–, y quienes, por otro lado, preferían llegar tarde, como los diputados de Vox, que se han saltado la comparecencia de Pedro Sánchez. En su lugar, han hecho tiempo en el patio, llegando ya justo al final, con los aplausos al socialista por parte de los suyos.

Sí escuchó Santiago Abascal el discurso del dirigente popular Alberto Núñez Feijóo. Tras ello, ha hablado también, pero cuando le ha querido responder… Pedro Sánchez, nuevamente, no le hallaba en la Cámara Baja: “¿No está el señor Abascal? Bueno, en fin, si no está el señor Abascal, qué responder al señor Abascal. Es una falta de respeto. Entonces, no le voy a decir absolutamente nada”, señalaba el presidente, sin rastro del líder de Vox en la sala.

“El señor Abascal no está”, decía también Gabriel Rufián, que una vez más no necesitaba que fuese la presidenta de la Cámara quien pusiese orden: “¡Cállense! ¡Cállense!”, reprochaba él mismo, antes de usar la ironía para referirse a los nuevos nombramientos del PP.

“Gente diplomática. Señor Tellado, señora Ester Muñoz…”, expresaba el portavoz de ERC, refiriéndose a los que ocupan nuevo sitio junto a Alberto Núñez Feijóo, mientras Cuca Gamarra pasa a la fila de atrás.

En la sesión, igualmente, también se han visto cambios entre los socialistas, con su portavoz Montse Mínguez junto a Patxi López. Curiosidades de una mañana que comenzaba con una pregunta muy preguntada, pero que todavía preferían dejar en el aire: “¿Convencerá (Pedro Sánchez) a los socios?”

