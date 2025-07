Mari Mar Blanco denuncia que Sánchez ceda poder a los que “jalearon los disparos” de ETA

La senadora popular acusa a Bildu de ser herederos de ETA durante un homenaje en Valladolid a su hermano

Marimar Blanco pide la dimisión de Pedro Sánchez: "¿Van decirme a mí que tengo nostalgia de ETA?"

La senadora del PP y hermana de Miguel Ángel Blanco, Mari Mar Blanco, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "ceder poder" a "quienes jalearon los disparos" de ETA y ha advertido de que "ningún gobierno vale la pena" si se "tiende alfombras rojas a los herederos" de la organización terrorista.

"¿Puede una democracia llamarse así si se blanquea el terror? ¿Podemos hablar de progreso mientras se cede poder a quienes jalearon los disparos? ¿Se puede mirar a los ojos de las víctimas mientras se negocia con sus verdugos?", ha cuestionado Blanco en su discurso durante un homenaje en Valladolid a su hermano, asesinado por ETA hace 28 años.

En este sentido, ha lamentado que el Gobierno trate a EH Bildu como socio cuando este es un partido que "sigue sin condenar" el asesinato de Miguel Ángel y que "rinde homenajes a etarras", así como "lleva condenados en sus listas" y "no ha hecho absolutamente nada para esclarecer los más de 300 crímenes de ETA".

Critica que el Gobierno entregue poder político a Bildu

"Os puedo asegurar que el jefe de filas de Bildu, Arnaldo Otegui, puede dar mucha información para que muchas familias puedan conocer, con nombres y apellidos, el rostro de los asesinos de su familia", ha apuntado, para reclamar "justicia" y "memoria".

En este sentido, ha defendido que la "memoria no admite que se cuestione la lucha del Estado de Derecho contra ETA, no acepta equidistancias, no pone en el mismo plano a víctimas y asesinos y pide a las instituciones que aguanten firmes, que no titubeen y que mantengan el pulso".

"Quien intenta forzar la historia desde un despacho se equivoca, porque la memoria se sostiene sobre la dignidad de quienes lo perdieron todo, no a costa de su memoria", ha agregado, para reiterar, en este contexto, que el Gobierno pacte con Bildu: "Les entregan poder y les ceden espacio político".

Preservar el "espíritu de Ermua"

Asimismo, Blanco ha criticado que 28 años después del asesinato de su hermano, se tilde de "fachas" a quienes hoy defienden la "memoria, dignidad y justicia de las víctimas del terrorismo" frente a los "herederos de ETA que no han hecho el recorrido hacia la democracia y que siguen teniendo las manos manchadas de sangre".

En este contexto, ha llamado a mantener el "espíritu de Ermua" como "bandera de decencia, memoria y verdad". "Hoy igual que entonces necesitamos estar juntos frente a quienes no condenan, juntos frente a quienes no piden perdón, juntos frente a quienes reparten poder a los herederos del terror, frente a quienes reescriben la historia", ha manifestado.

Acto de homenaje en Valladolid

De este modo, ha puesto en valor el acto de homenaje organizado en Valladolid por Nuevas Generaciones en Valladolid, donde se ha elegido "la dignidad frente al olvido" al mantener "viva la memoria cuando otros intentan enterrarla".

Igualmente, ha agradecido al presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, todo lo que ha hecho por la memoria de "todas las víctimas de terrorismo", incluido su hermano Miguel Ángel, cuyo asesinato "marcó para siempre" a España.

En el acto han participado Fernández Mañueco; el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, entre otros miembros del PP de Valladolid y de Castilla y León y representantes de Nuevas Generaciones.