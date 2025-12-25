Redacción Cataluña 25 DIC 2025 - 11:00h.

La empresa emergente catalana utiliza imágenes captadas en dron para crear las guías de escalada en tres dimensiones: "Las reseñas de internet son bastante escasas"

Lleida"Escalar no empieza cuando te atas el arnés". La pasión por ascender superficies verticales o muy inclinadas ha llevado a un trío de amigos de Lleida a dar un paso más en la preparación de sus nuevas aventuras en la montaña a través de Map4Climb, una guía de escalada en 3D para móviles.

Josep Maria, Cèsar y Razvan son los artífices de una empresa emergente que, como la pasión que comparten, no tiene miedo a las alturas y surgió en una de sus aventuras hace cuatro años. "Un amigo estaba experimentado con drones y estaba haciendo modelados en tres dimensiones. Pensamos que estaría guapo llevarlo a la escalada", explican los creadores de Map4Climb en una entrevista a Informativos Telecinco.

"A cada zona de escalada que vas tienes que comprar un libro, que tampoco es muy representativo y es una foto muy alejada de lo que vas a hacer. O las reseñas de internet son bastante escasas, falta mucha información y la actividad se vuelve un poco comprometida. Esto impide realizar la actividad a gusto", admite Josep Maria sobre unos problemas que llevaron a los tres amigos de Lleida a crear Map4Climb.

Escalar a vista de dron

Esta idea se materializó dos años más tarde con la creación de la plataforma digital, que permite a los aficionados a la escalada visualizar, planear y vivir la roca "como nunca antes" gracias a las reseñas en 3D que permite navegar por los mapas de manera "clara y fluida" para analizar cada línea con confianza antes de vivir la aventura en primera persona.

Map4Climb utiliza la fotogrametría realizada con un dron para crear modelos 3D de las zonas de escalada: "Da una representación mucho más exacta de dónde vas a ir". Para ello, los tres amigos han aportado sus conocimientos para hacer realidad el proyecto. En el caso de Ravzan el pilotaje de drones, técnico en escalada de Josep Maria e ingeniera informática de Cèsar.

"El conjunto de estas habilidades ha dado el resultado de Map4Climb. Con el modelo 3D hemos solucionado la confusión de las líneas que puedes encontrar en la pared para que no se haga más complicado a la hora de guiarse", añaden los creadores de la startup catalana que tiene 23 zonas de escalada, donde superan los 65 sectores y las 3.000 vías.

"Hay otra gente que no ha tenido la misma suerte"

Desde reseñas de escalada deportiva a escalada clásicas o vías ferratas. Todo tipo de modalidades con la que quieren aportar seguridad a los escaladores. "Cuando queríamos hacer una vía de 500 metros, nos ha pasado alguna vez de confundirnos en media pared y ponernos en una vía que a lo mejor se nos escapaba y de repente quedarte sin anclajes. Nosotros lo hemos podido sortear, pero hay otra gente que no ha tenido la misma suerte".

Por ello, estas guías de escala en 3D se convierten en una herramienta indispensable para los escaladores. "Nos han enviado muchos mensajes de agradecimiento, de que era muy necesaria una aplicación así", culminan los artífices de un proyecto en el que aseguran que la pasión por escalar "no empieza cuando te atas el arnés".