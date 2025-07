La ya exvicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP ha cargado también contra Pilar Bernabé tras hablar para 'En Boca de Todos'

Noelia Núñez, ya exvicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP tras presentar su dimisión después de reconocer que no ha acabado los estudios que constaban en los portales del Congreso, el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Asamblea de Madrid, se ha pronunciado este jueves en el programa ‘En Boca de Todos’, en Cuatro, admitiendo un "error" y retando a ministros y políticos del PSOE a dimitir si han mentido en su formación académica.

Insistiendo en que tuvo un "error" a la hora de exponer su currículum en la página web del Congreso, ha cargado contra el Gobierno y ha apuntado al ministro de Transportes, Óscar Puente, para aseverar que “está disfrutando de su dolor” porque “no es buena persona”.

"Ni él ni nadie del Gobierno, posiblemente", ha llegado a apostillar, afirmando que lleva “unos días complicados”.

Noelia Núñez admite su “error” y carga contra Óscar Puente, Pilar Bernabé o Patxi López

“Me duele por mi familia porque mis padres tienen redes, ven la tele... Son los que al final cobran el pato de todo esto. Mis padres han leído cosas muy muy duras. A ellos les quiero pedir perdón, sobre todo, especialmente. A todo el mundo, pero a ellos especialmente porque les he hecho pasar días complicados. Lo bueno es que tengo una familia maravillosa y están ahí", ha señalado, admitiendo su “error” y reivindicando que, tras dar “todas las explicaciones”, ha asumido su “responsabilidad”, presentando su dimisión.

Respecto a ello, además, ha exigido el mismo baremo para miembros del PSOE y del Gobierno, pidiendo que Patxi López, Pilar Bernabé o el propio Óscar Puente, –que publicó en las redes sociales un hilo en el que denunciaba las contradicciones de Núñez sobre su currículum–, “den explicaciones” sobre los suyos.

"El señor Óscar Puente pone que tiene un máster por una universidad que resulta ser una escuela del PSOE y antes de una licenciatura, y eso es un poco extraño. Y luego Patxi López dice que estudió una ingeniería. Yo ahora tengo la duda de saber si efectivamente estudió o no. Yo sí me he matriculado y sí tengo asignaturas cursadas y tengo un expediente académico. Me gustaría que el señor Patxi López, si pone que estudió, pues que muestra la suya”, ha apuntado, retándoles a dar explicaciones al respecto.

Preguntada específicamente por Óscar Puente, Noelia Núñez ha insistido: "Yo no sé si ha ido a cazarme, pero es una actitud muy del PSOE el señalar a quienes hacemos oposición. Pero yo no me voy a callar", ha recalcado.

"Que me explique cómo se consigue un máster antes que una licenciatura, como pone en su currículum", ha añadido Noelia Núñez, señalando al ministro de Transportes.

También sobre Patxi López ha insistido: "Yo ahora tengo la duda de saber si estudió o no", reclamando "un ejercicio de transparencia. Yo lo he hecho".

Así, preguntada sobre si les exigiría dimitir si han mentido, estableciendo el mismo nivel ético, ha sentenciado: "Claro que sí. Yo he asumido mi responsabilidad, primero porque creo que es lo correcto, y creo que es lo honrado. He asumido mi responsabilidad y es lo que tengo que hacer, pero si ellos lo han hecho también..."

Además, en su contestación, ha añadido: "Claro, aquí no hablamos de Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. La señora Bernabé dijo que era licenciada, y ya no solo lo dijo en la página web del PSOE, lo publicó en una red social laboral, poniendo además los años de finalización. De esa licenciatura, de repente, paso a 'estudios en'. Y la señora Pilar Bernabé sigue siendo a día de hoy la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y sin asumir ningún tipo de responsabilidad. Este escándalo no es de hace 20 años. No, esto es de hace unos meses y la señora Pilar Bernabé sigue ostentando un cargo institucional que pagamos todos los españoles", ha apostillado, recalcando que, "por supuesto", a ella también le pediría la dimisión.

Noelia Núñez: “Ellos no me van a poder dar jamás ni una lección”

Un día después de presentar su dimisión de todos los cargos orgánicos e institucionales después de admitir "una equivocación" que consta en la ficha personal publicada en el Congreso de los Diputados sobre sus estudios, en la que señala que tiene un doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración cuando no finalizó esos estudios, Noelia Núñez se ha defendido insistiendo en que explicó “todo” y mostró “todo”, acreditándolo “documental”.

“Acredité mi expediente, acredité mis matrículas e incluso los pagos, para que constase que además lo he pagado yo", ha subrayado, defendiendo que si hubiera seguido en política “atrincherada” habría contribuido a la "desafección permanente hacia la política".

"Decidimos, en este caso, y yo creo que era lo importante, que durante el pleno no hubiera otro titular que opacara, en este caso, la derrota parlamentaria del Gobierno", ha dicho, antes de asegurar que ya ha formalizado su dimisión en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde también es concejala y portavoz del PP, y que haría lo mismo en el Congreso de los Diputados este mismo jueves.

"Puedo demostrar mis pagos, el expediente. Está todo. Yo no tengo nada que esconder", ha dicho en el programa de Cuatro.