Sira Rego acusa al PP de asumir las posiciones racistas y xenófobas de Vox

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha asegurado este jueves que el Partido Popular (PP) "está absolutamente lanzado a las posiciones racistas y xenófobas de Vox".

Así lo ha asegurado la ministra en declaraciones a los medios tras visitar un centro Barnahus –una casa de los niños– en El Prat de Llobregat, donde también ha invitado a los populares a reconsiderar el cumplimiento de la norma de reparto de menores migrados no acompañados.

"Creo que a nadie se le escapa que en las últimas semanas hemos tenido a Vox señalando desde las instituciones, hemos tenido al PP blanqueando las posiciones de Vox y luego hemos visto lo que ha sucedido en Torre Pacheco con esos escuadristas actuando", ha mencionado.

Asimismo, Rego ha asegurado que "no nos podemos permitir no cumplir la ley", a lo que ha añadido que confía en que las comunidades del PP finalmente no estén sugiriendo que no la van a cumplir.

La ministra ha indicado que se trata de una ley aprobada en el Congreso de los Diputados, que "ya tiene un reglamento y que va a empezar a aplicarse el 28 de agosto".

La dimisión de Noelia Núñez

Por otro lado, respecto a la dimisión de la diputada del PP en el Congreso Noelia Núñez, la ministra ha sentenciado que "en general no se debe mentir para hacer política" y ha puesto en valor la honestidad.

Rego también ha destacado que "no hace falta tener estudios universitarios para dedicarse a la política" y ha recordado que Marcelino Camacho o Dolores Ibárruri no los tenían.

"La política no es solo lo que ocurre en las instituciones. Se puede tener una gran capacidad política sin haber estudiado, porque eso no te lo da un título universitario, sino el tener un proyecto de país, así como iniciativa para cambiar la vida y para que todos vivamos mejor", ha recalcado.

Centros Barnahus como "modelo de justicia para la infancia"

Asimismo, la ministra también ha reivindicado los centros Barnahus como "un modelo de justicia para la infancia" que tiene el objetivo de "evitar la revictimización" de quienes han sufrido abusos, y ha adelantado que el Gobierno tiene la intención de extenderlos a todas las comunidades autónomas.

Por su parte, la consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez-Bravo, ha recordado que el primer centro abrió en 2020 siguiendo un modelo exitoso de los países nórdicos, y ha destacado que en cinco años se ha quintuplicado la detección de casos de violencia sexual en menores.

"Esto demuestra que existe un conjunto latente de casos de violencia sexual que desgraciadamente no se están detectando y que el modelo Barnahus está aflorando", ha indicado.