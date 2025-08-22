Europa Press 22 AGO 2025 - 12:33h.

Desde la Casa del Rey no concretan por el momento a qué comunidades autónomas se desplazarán los Reyes

Última hora de los incendios en España | Desalojado medio centenar de niños y sus monitores de un albergue en Lugo

Compartir







Los Reyes Felipe VI y Letizia visitarán la próxima semana las principales zonas afectadas por los graves incendios que han asolado distintas partes de España en los últimos días con el fin de interesarse por las necesidades de los ciudadanos que se han visto afectados, según ha informado este viernes Zarzuela.

Don Felipe y Doña Letizia quieren "conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población", han explicado desde la Casa del Rey, sin concretar por el momento a qué comunidades autónomas en concreto se desplazarán los Reyes.

PUEDE INTERESARTE Los drones con cámaras infrarrojas, vitales en la lucha contra los incendios forestales

Por otra parte, Felipe VI y Letizia han pedido a la Fundación Hesperia, de la que son presidentes de honor, que examine las posibilidades que tiene de contribuir con sus fondos propios a la financiación de algunos de los proyectos de reconstrucción o recuperación que se irán poniendo en marcha en un futuro próximo en las zonas afectadas.

El rey en contacto con los presidentes autonómicos

El Rey ha venido siguiendo de cerca la evolución de los graves incendios que han asolado amplias zonas este verano, en contacto permanente con el Gobierno, según informó Zarzuela. Asimismo, ha mantenido conversaciones telefónicas con los presidentes de varias comunidades autónomas afectadas como los de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón.

PUEDE INTERESARTE Así son los camiones de bomberos que intervienen en todo tipo de catástrofes

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Además, el pasado domingo el monarca visitó el pasado domingo el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en la Base Aérea de Torrejón, para interesarse por el despliegue de sus efectivos en las tareas de extinción de los incendios. Don Felipe aprovechó para transmitir su ánimo a todas las unidades que configuran la UME y el orgullo por la labor que han estado realizando.