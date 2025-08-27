Según ha avanzado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, harán valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta para citarla

Un nuevo juzgado de Madrid envía al juez que investiga a Leire Díez una denuncia para que la acumule a la causa

Haciendo valer su mayoría absoluta en el Senado, el PP va a citar a la exmilitante socialista Leire Díez a comparecer el próximo 8 de septiembre en la Cámara Alta en la comisión de investigación del 'caso Koldo'.

Según ha adelantado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, se ha fijado esa fecha para su comparecencia a partir de las 11:00 horas. "Leire Díez ha sido la pieza fundamental y clave para entender el sanchismo", ha dicho situando a la exmilitante socialista como una de las personas "de máxima confianza de Pedro Sánchez y de Santos Cerdán".

Al respecto, además, ha recordado que otro juzgado de Madrid ha enviado al juez que pretende interrogar a Liere Díez la denuncia presentada en su contra por la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional (ASESGC) por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Por ello, Alicia García ha justificado abrir este curso político en el Senado con la comparecencia de Leire Díez en la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', aunque ha evitado dar más fechas de los próximos comparecientes.

El PP apunta a una "trama de corrupción del sanchismo"

Sobre ello, García ha insistido en exigir explicaciones a Pedro Sánchez, al que ha acusado de estar "mucho más ocupado de su agenda judicial que la agenda del Gobierno": "Cuánto más miramos, más corrupción sale".

Al respecto, la dirigente 'popular' ha hecho balance de la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del caso Koldo, recordando que se han producido varias ampliaciones de solicitudes de comparecencias

"La comisión está viva, es exigente, es minuciosa y no se deja frenar ni por la complejidad de las tramas, ni por sus tentáculos, ni por la capacidad o los intentos del PSOE de amedrentar. Y quizá esto es lo más grave de toda la trama de corrupción del sanchismo, mientras unos investigan, otros persiguen a los que investigan", ha señalado Alicia García.