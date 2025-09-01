Pedro Sánchez propone la creación de una agencia estatal de protección civil y emergencias

El Gobierno comienza el curso bajo el lema: 'Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática'

Alberto Núñez Feijóo abre el curso político cargando contra el Gobierno: "No hay proyecto de país, sino de supervivencia del líder"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto el curso político con un acto sobre el cambio climático, después de un verano marcado por los incendios forestales y en el que ha defendido la necesidad de un gran pacto de Estado porque "el cambio climático mata". La lucha contra la emergencia climática "trasciende la ideología", ha señalado tras citar otros pactos como contra el terrorismo o la violencia de género. Sánchez ha propuesto la creación de una agencia estatal de protección civil y emergencias.

Pedro Sánchez ha señalado que la política de prevención de incendios "ha sido claramente insuficiente", al analizar las causas de los fuegos que han arrasado España este mes de agosto, durante el acto 'Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática'.

Junto a esta prevención deficiente, Sánchez ha mencionado como causas "una gestión del territorio también inadecuada" y una emergencia climática que ha convertido los incendios en "cada vez más virulentos".

Tras "la peor ola de incendios de nuestra historia reciente", el Gobierno, ha dicho, tiene "tres prioridades claras": "extinguir los incendios aún activos, transferir las ayudas y hacer lo que haga falta para que esta tragedia no vuelva a repetirse.

Tras señalar que han muerto más personas muertas por la emergencia climática que por accidentes de tráfico, el jefe del Ejecutivo ha insistido en la idea de que "el cambio climático mata" y que por eso "trasciende ideologías".

En qué consiste el Pacto de Estado contra la emergencia climática

El pacto de Estado contra el cambio climático pasa, ha señalado, por "crear fondos con recursos permanentes a nivel estatal y autonómico" para acelerar la de los municipios afectados por los incendios; por el compromiso de las administraciones para "aumentar y a mantener todos los medios técnicos y humanos necesarios para prevenir y combatir los elementos climáticos extremos"; y por "la creación de una agencia estatal de protección civil y emergencias" para mejorar la coordinación entre administraciones.