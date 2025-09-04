La ministra de Igualdad rechaza el relato de Vox sobre denuncias falsas en violencia de género: "Son el 0,01%"

Igualdad presenta su última campaña 'Por huevos' que protagoniza Paco León: "¿Tú los tienes?"

El Congreso de los Diputados ha sido escenario este jueves de una polémica jornada, organizada por Vox y dedicada al negacionismo machista y con burlas al colectivo trans. Un exmagistrado se burla del colectivo trans con un discurso aplaudido por agrupaciones afines a Javier Milei.

"Me siento mujer, me llamo Francisco Javiera. Soy mujer, no me lo discutan porque les llevo por delito de odio a un tribunal". Estas han sido parte de las palabras del ex magistrado en el evento organizado por la formación de ultraderecha que defiende, que los hombres son también víctimas de la violencia de género.

El exmagistrado del Tribunal Supremo, Francisco Javier Borrego, ha aprovechado su intervención para burlarse del colectivo trans y de la ley que defiende sus derechos. Durante esta jornada, en la que han participado también agrupaciones afines al presidente de Argentina, Javier Milei, han defendido que la violencia de género no es solo contra la mujer, sino también contra hombres y niños. No han dado datos oficiales y en cuanto a las denuncias falsas, la ministra de igualdad ha respondido.

La ministra de Igualdad rechaza el relato de Vox sobre denuncias falsas en violencia de género

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado a Vox de lanzar un "relato falso" cuando acusa de denuncias de falsas víctimas de la violencia machista en las jornadas que celebra este jueves en el Congreso negando una realidad que se lleva la vida de una treintena de mujeres asesinadas por sus parejas cada año. "Cuando uno no quiere escuchar es porque teme algo. Nosotros no tememos nada. Sabemos que esa denuncia falsa no se corresponde con la realidad. Es el 0,01%.

La ministra ha asegurado que "el problema es de infradenuncia", y decir lo contrario es negar la situación en la que están viviendo muchas mujeres; además de "deshacer el camino andado" y "negar la realidad". Redondo, ha destacado que el Ministerio está dando datos para asestar un "duro golpe" a ese "relato falso, mentiroso", que no se corresponde con la realidad.

"Hoy el problema que tiene España es de infradenuncia. Lo dicen todos los datos, todas las estadísticas, todos los estudios", ha apuntado. En concreto, el departamento que dirige Ana Redondo ha indicado en un mensaje en la red social X que el número de denuncias falsas por violencia de género representa el 0,0084%, según Fiscalía en su última memoria disponible del año 2024.

Además, ha recalcado que el 68,8% de los agresores sexuales, registrados durante este año, tienen nacionalidad española frente al 32% de otras nacionalidades.