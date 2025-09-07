Miguel Tellado ha denunciado que se están conociendo "casos de corrupción que, de forma aislada, cada uno de ellos haría caer a cualquier gobierno democrático"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha considerado el domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el "cerebro" de una "trama de corrupción" que afecta al PSOE y al Ejecutivo central. Un día antes, el secretario general del PP afirmó que el verdadero año judicial lo inaugura Begoña Gómez el miércoles.

En una entrevista con El Periódico, Tellado ha denunciado que se están conociendo "casos de corrupción que, de forma aislada, cada uno de ellos haría caer a cualquier gobierno democrático".

"Lamentablemente, pese al goteo de casos de corrupción que estamos viviendo en nuestro país y que afectan a Pedro Sánchez, a su entorno personal, a su partido y a su gobierno pues pretenden hacernos ver que aquí no pasa nada", ha añadido.

"Sánchez es el número uno"

Tellado ha asegurado que son "casos de corrupción sistémica y que Sánchez es el número uno".

"Sánchez no es la víctima de los casos de corrupción que le rodean. Es probablemente el cerebro, el autor intelectual de una trama de corrupción que atraviesa al Partido Socialista y al gobierno que él preside", ha acusado.

Defiende a Carlos Mazón

Por otro lado, el número dos del PP ha defendido al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, quien "ha comprometido su futuro al de la reconstrucción" tras el episodio de la DANA.

"Yo creo que es un político que ha demostrado agallas para enfrentarse a una situación compleja. Quizás lo más fácil hubiera sido tirar la toalla, pero se ha puesto al frente de la reconstrucción y está trabajando duro junto a todo su gobierno en atender a las víctimas de la dana y en poner soluciones allí donde el Gobierno de España ha dado la espantada", ha afirmado.