El PP sostiene que Pedro Sánchez "ha convivido con normalidad con la prostitución"

Sobre el PSOE y Sánchez: "Lo sabía, él estaba acostumbrado a convivir con la prostitución"

La exmujer de José Luis Ábalos desvela cómo descubrió en su ordenador contenido pornográfico: "Mi hija vino escandalizada"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convivido "con normalidad" durante décadas con la prostitución en referencia a las saunas vinculadas a su suegro.

En una rueda de prensa en el Congreso, la portavoz popular ha negado que con estas declaraciones estuviera asegurando que Sánchez defiende la prostitución, pero ha criticado que "alguien que vive con normalidad en este ambiente, que han tenido ministros de su confianza que han introducido la prostitución en el Gobierno en empresas públicas, salga a decir que él es contrario a la prostitución".

Y se ha referido a "testimonios" recogidos por medios de comunicación en los que se aseguraba que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, "participaba siendo la contable de esos negocios de saunas donde se ejercía la prostitución y donde también sabemos por esos testimonios que había tráfico de drogas".

Por eso, ha considerado, a Sánchez no le podía sorprender que "su mejor amigo", en referencia al exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, "metiese la prostitución en el Gobierno con contratos públicos a prostitutas".

"Porque lo sabía y porque él estaba acostumbrado a convivir con la prostitución", ha indicado la portavoz del PP, que ha sostenido que para el PSOE "la dignidad de la mujer es un eslogan", como se ha demostrado cuando Ábalos se declaraba socialista y feminista "mientras utilizaba el dinero público para contratar a prostitutas".

Preguntado al respecto, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha rechazado comentar informaciones que buscan "alimentar el ruido y el fango, el ensucia que algo queda".