Pepe Álvarez llama "esclavista" a Ayuso en su defensa de la reducción de jornada a las puertas del Congreso

La reivindicación de los sindicatos, organizadores de la concentración, pasa por recortar la jornada de trabajo a 32 horas semanales

Junts votará contra la reducción de jornada laboral a 37,5 horas en el bloque de PP y Vox

Cientos de personas convocadas por CCOO y UGT se han concentrado este miércoles frente al Congreso para exigir la tramitación del proyecto de ley de reducción de jornada, que ha sido rechazado con los votos de Junts, PP y Vox. No ha faltado nada. El ataque a Isabel Díaz Ayuso, a la que Pepe Álvarez ha tachado de "esclavista" por los horarios comerciales de la Comunidad de Madrid, las referencias a Palestina y el ataque a Vox, PP y Junts. Unai Sordo también fue tajante al señalar que los nacionalistas españoles y catalanes se habían puesto de acuerdo para "joder a 12 millones de trabajadores".

Ataviados con pañuelos palestinos, los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han aprovechado la concentración para reclamar a Europa que actúe frente al "genocidio contra la población civil palestina".

Ambos se han dirigido a los manifestantes desde un escenario para decirles que "hoy no se acaba nada" y que aunque se vete la norma que reduce la jornada a 37,5 horas semanales, se trata de un debate insoslayable que va a perseguir a los diputados que este miércoles van a votar en contra de su tramitación.

"Es un debate de época sobre el tiempo de trabajo que no acaba aquí", ha dicho Sordo, que ha considerado anacrónico que en 2025 la jornada laboral sea la misma que en 1983, un periodo en el que la productividad ha aumentado gracias a la innovación tecnológica sin que esa ganancia le haya llegado a los trabajadores.

Al respecto, Álvarez ha recordado que la reivindicación de los sindicatos pasa por recortar la jornada de trabajo a 32 horas semanales y que las 37,5 horas son solo una estación de paso.

"Los votantes de Vox también quieren trabajar menos, lo mismo que Santiago Abascal", ha asegurado Sordo.

A su juicio, Vox, Junts y PP ("la derecha extrema, la extremada y la mediopensionista") están unidos por "el miedo" a que se demuestre que la reducción de jornada no destruye empleo ni cierra empresas, como ya se ha comprobado con las subidas del salario mínimo o con la limitación de la temporalidad.

"No queremos las tiendas abiertas hasta el infinito", ha dicho Álvarez, que ha asegurado que en Madrid hay que acabar con el infierno de horarios comerciales que defiende "la esclavista" que presidente la comunidad, en referencia a Isabel Díaz Ayuso.