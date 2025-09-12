Nuria Morán 12 SEP 2025 - 08:36h.

En su declaración, la inspectora de Hacienda se niega a responder a si conocía quién era González Amador

Ayuso ataca a Sánchez en el Debate del Estado de la Región e ignora los audios de Hacienda sobre el delito fiscal de su novio

'La mirada crítica' ha tenido acceso en exclusiva a los audios de la declaración completa ante el juez de la inspectora de Hacienda que investigó al novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por fraude fiscal y en los que deja claro que González Amador habría utiliza facturas falsas.

La inspectora de Hacienda lo vio claro: "Se están utilizando facturas falsas para reducir la cuota tributaria". Así delata ante el juez los dos delitos del novio de Díaz Ayuso contra Hacienda: "Un primer delito con cuota defraudada de 155 mil euros. Y un segundo delito por un importe de 195.591 euros, con una serie de decimales.

La inspectora de Hacienda: "Lo que es llamativo es que incrementando de forma tan considerable lo que son los ingresos, no nos resulta lógico que baje la tributación"

Aunque para la presidenta de la Comunidad de Madrid "no hay caso", los inspectores acreditan sus sospeches: "Lo que es llamativo es que incrementando de forma tan considerable lo que son los ingresos, no nos resulta lógico que baje la tributación".

En su declaración, la inspectora de Hacienda se niega a responder a si conocía quién era González Amador: "Es un tema personal que yo no tengo por qué responder".

La presidenta madrileña se desvincula de la causa y cree en la inocencia de su novio, pero el PSOE pide su dimisión y cree que el tiempo de Isabel Díaz Ayuso ha terminado.