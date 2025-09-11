Nuria Morán 11 SEP 2025 - 08:56h.

'La mirada crítica' ha entrevistado en directo a Manuel Muñiz, rector Internacional de la IE University,

Qué dice el artículo 4 de la OTAN que invoca Polonia tras el ataque de drones rusos a su territorio

Rusia pone en alerta total a Europa tras la invasión de drones en el espacio aéreo polaco, un nuevo desafío de Putin que explora los límites de la defensa de la Unión Europea y la OTAN advierte del riesgo de escalada bélica.

Los principales líderes europeos abordaron el ataque de este enjambre de drones en un gabinete de crisis, una reunión en la que no participó el presidente Pedro Sánchez, que vuelve a quedar excluido de estas conversaciones de alto nivel.

Ante el miedo de una guerra en Europa, 'La mirada crítica' ha hablado en directo con Manuel Muñiz, rector Internacional de la IE University, que ha respondido a si el miedo a escalada bélica es real o se está exagerando: "No es nada exagerado. La relación con Rusia se viene degradando desde hace años y se nos viene alertando de una amenaza real y lo que se produjo en la madrugada de ayer es algo totalmente extraordinario. La amenaza es muy real y la tendencia no es buena porque es una tendencia de aumento de esa amenaza", ha comenzado.

"Es la única vez que se ha aplicado el Artículo 5 de la OTAN que está configurado para responder a ataques directos de un miembro de la alianza. Es evidente que Rusia ha sido la culpable de este ataque y lo que hay que saber es si realmente los drones se desviaron, pero han sido decenas de drones los que han penetrado cientos de kilómetros en territorio polaco", ha continuado analizando este experto en directo.