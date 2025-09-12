Espinosa de los Monteros vuelve al foco político con un nuevo proyecto y desvela si contará con Albert Rivera

Espinosa de los Monteros lanza su nuevo proyecto: un centro de pensamiento

El político Iván Espinosa de los Monteros dejó VOX en 2023 alegando "motivos personales"”, una decisión que llegó justo después de los malos resultados electorales del partido, que perdió 19 escaños. Hasta ahora que presenta un nuevo proyecto, 'Atenea', un centro de pensamiento, poco se había sabido del exdiputado.

'La mirada crítica' habla en directo con Iván Espinosa de los Monteros, que explica más detalles sobre su nuevo proyecto: "Lo que nosotros venimos a contribuir, o intentar por lo menos, es a la generación de nuevas ideas, que no siempre se pueden desarrollar en los partidos políticos porque están más centrados en el día a día y en las noticias que surgen cada mañana. Sin embargo, España, que está llena de talento, podría beneficiarse de ideas pensadas más a medio o largo plazo, que vengan también de personas que quizá nunca han participado en política, que no quieren contaminarse de ese mundo, pero que tienen mucho que aportar al futuro de España".

Además, ha hablado sobre las personas que le van a acompañar en el proyecto y si entre ellas se encuentra Albert Rivera: "Va a haber una combinación de gente que, sobre todo, no tiene mucha vinculación con el mundo de la política, por lo que no son muy conocidos, pero sí son personas competentes, junto a algunos que en el pasado sí han estado vinculados al mundo de la política o la administración pública. Me encantaría contar con Albert Rivera y espero poder hacerlo en alguna ocasión".

Por último, ha respondido a si ve a Feijóo como presidente, comenta: "Ahora mismo todas las encuestas dicen que la suma de PP y VOX, hoy por hoy, formarían gobierno".