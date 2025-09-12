Este lunes 15 de septiembre a las 23:00 horas en Telecinco, con Santi Acosta

El programa ofrecerá la segunda parte del documental con material nunca visto como la fiesta del 60º cumpleaños del exministro de Fomento del Gobierno de España

Tras el impacto mediático generado por su entrevista en el documental que centró la atención del estreno de 'El Precio de la Corrupción', Carolina Perles aún no ha dicho la última palabra: la exmujer de José Luis Ábalos se sentará en directo en el plató este lunes 15 de septiembre (23:00h) en la segunda entrega del programa que conducirá Santi Acosta.

Perles responderá a todas y cada una de las acusaciones que Ábalos ha llevado a cabo públicamente en los últimos días y revelará nuevas experiencias y vivencias de las que fue testigo durante su relación de más de 20 años con el exministro de Fomento.

¿Quién asistió a la fiesta del 60º cumpleaños de Ábalos?

El programa emitirá la segunda parte del documental dirigido por Santi Acosta y Nuria Escribano, con imágenes exclusivas de la celebración de la fiesta de 60º cumpleaños de José Luis Ábalos, que revelarán entre otros detalles quiénes fueron algunos de sus más ilustres invitados. Además, Perles ofrecerá su testimonio en torno a las operaciones de rescate de las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra.

El documental contará también con nuevas aportaciones de Víctor de Aldama, el supuesto intermediario del conocido como caso Koldo o caso Ábalos, y de los periodistas Ketty Garat, especializada en la cobertura del Gobierno y del PSOE en The Objective; Esteban Urreiztieta, subdirector y Jefe de Investigación de El Mundo; Javier Chicote, jefe de Investigación de ABC; Alejandro Entrambasaguas, periodista de Investigación de El Debate; e Irene Tabera, periodista de Investigación y Tribunales de OK Diario.

En el plató, estarán presentes, entre otros, los periodistas Esteban Urreiztieta, Ketty Garat, Elisa Beni, Ramón Bermejo y Carlos Cuesta, además de la exdiputada socialista Zaida Cantera.