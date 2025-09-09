Miguel Salazar Madrid, 09 SEP 2025 - 00:00h.

Carolina Perles ha ofrecido una entrevista de enorme trascendencia nacional a Santi Acosta en 'El precio de...'

Carolina Perles rompe su silencio pese a los intentos de José Luis Ábalos de frenar ‘El precio de…’: “Este fin de semana he pasado miedo”

Dispuesta a contar "su verdad", Carolina Perles -exmujer de José Luis Ábalos-, ha relatado las "amenazas" directas que recibió del entorno de Koldo García, el que fuera exasesor del entonces ministro de Transportes, cuando le prohibió entrar en su casa. En 'El precio de...', el nuevo programa de Telecinco presentado por Santi Acosta, asegura que vivía "con miedo" una vez se afianza la relación entre los dos principales investigados por la trama de corrupción.

Perles toma la decisión después de que una empleada del hogar le transmitiese que Koldo le había dicho a esta que "todo lo que pasaba lo tenía que saber". La relación entre una y otro estuvo llena de encontronazos, algunos retransmitidos como el momento en que el exasesor de Ábalos decide apartarla cuando es nombrado dirigente de la cartera de Transportes. "A veces traía a su hermano. Entonces en conversaciones que surgen, Joseba me dijo que cuando querían fastidiar a alguien les amargaban la vida de tal manera que querían desaparecer ellos mismos", confiesa.

"Al tiempo oigo lo de 'un accidente lo tiene cualquiera'"

Sus declaraciones llegan tras la petición del mismo Ábalos para que no se retransmita el programa. A pesar de acudir a la vía judicial, Santi Acosta ha aclarado que no lo ha conseguido. "Esto que tengo en mi mano es el auto con el que el exministro ha intentado callarla y evitar que este programa saliera a la luz. Pero no lo ha conseguido", cuenta en directo.

Perles relata una de esas "reacciones con amenazas" que recibió de alguien cercano a Koldo. "Se me regala un coche para que no dependa tanto de que me tenga que llevar y traer. Y al poco tiempo oigo lo de 'un accidente lo tiene cualquiera'. No lo cogí jamás", asegura como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. Llegó a planear un control total sobre ese auto tras escuchar la frase. "Cuando me iba a valencia ese coche se quedaba aparcado y yo le hacía fotos para ver que no estaba manipulado, vivía con mucho miedo", cuenta.

Ahora, echando la vista atrás, Carolina Perles no se arrepiente de aquellos pensamientos que le frustraban día tras día. "Me decían que si estaba loca pero el tiempo me ha dado la razón", comparte.