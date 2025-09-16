‘El tiempo justo’ entrevista en directo Adrián Yacar, Policía Nacional y especialista en movimientos radicales

¿Fue insuficiente el despliegue de fuerzas de seguridad en la final de la Vuelta?: la comparación con otros eventos de alto riesgo

El pasado domingo, durante la Vuelta ciclista a España en Madrid, se produjeron incidentes que han abierto un debate sobre la eficacia del dispositivo de seguridad desplegado.

En ‘El tiempo justo’, el Policía Nacional y especialista en movimientos radicales, Adrián Yacar, calificó de “fallido” el operativo y aseguró que la mera existencia de un agente herido evidencia el fracaso del plan.

“Un dispositivo que funciona es aquel en el que todo se desarrolla con normalidad y la concentración se desconvoca pacíficamente sin heridos de ningún bando”, señaló Yacar, subrayando que la intervención no logró su principal objetivo: garantizar la seguridad.

Durante la entrevista, el experto explicó la naturaleza del movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), al que vinculó con la convocatoria de la protesta en Madrid. Según Yacar, se trata de un entramado “con una estructura muy similar a la del terrorismo yihadista, que funciona de manera horizontal y se organiza en diferentes provincias”. En este caso, apuntó directamente a la rama madrileña del colectivo.

El agente advierte de algo inédito

El agente también advirtió de la llegada de participantes desde el País Vasco en autocares y vehículos particulares, así como de la presencia de personas con antecedentes relacionados con el yihadismo. “Es preocupante que hayan coincidido con grupos condenados por terrorismo yihadista, algo inédito en concentraciones de este tipo”, alertó.

Por último, Yacar cuestionó que las propias autoridades alentaran estas movilizaciones, lo que, en su opinión, facilita la infiltración de grupos radicales cuyo único objetivo es “reventar” concentraciones pacíficas.