Míriam Nogueras, portavoz de Junts: "Jamás hemos sido socios de este Gobierno. No hemos firmado acuerdo de estabilidad"
Míriam Nogueras habla en directo con 'La mirada crítica' tras la no aprobación del traspaso en cesión de competencias en materia de inmigración a Cataluña,
Míriam Nogueras, tras las últimas concesiones del gobierno de Sánchez: "Estamos consiguiendo cosas que ni soñábamos"
Finalmente, no se llevará a cabo la cesión de competencias en materia de inmigración a Cataluña y la oficialidad del catalán en las instituciones europeas parece haberse estancado. Esta situación podría poner en riesgo el apoyo de Junts al Gobierno. Este miércoles se debate en el Congreso el decreto-ley que prohíbe la compraventa de armas con Israel, aunque el Ejecutivo ha reservado la posibilidad de acordar excepciones puntuales en base al interés general.
'La Mirada Crítica' ha hablado en directo con Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, quien ha explicado la posición de su partido ante el nuevo decreto: "Primero queremos leerlo, porque aún no lo hemos hecho, se ha publicado hoy. Todo lo que contribuya a desescalar esta violencia, que ha alcanzado extremos inadmisibles, contará con el apoyo de Junts. Pero hay que leer la letra pequeña, porque este Gobierno nos tiene muy acostumbrados a incluir cláusulas ocultas en todo lo que hace".
Nogueras también se refirió a los acuerdos que no se pudieron aprobar el día anterior: "Ayer se perdió una gran oportunidad. Se priorizó el electoralismo por encima de la solución a un problema que lleva años agravándose. Podemos se unió a los populismos extremos para tumbar una propuesta que era buena para Cataluña. Siempre que hay una buena propuesta para Cataluña, es muy difícil que los partidos españoles se pongan de acuerdo para apoyarla".
Nogueras: "Jamás hemos pedido una foto entre Sánchez y Puigdemont"
Sobre el futuro del apoyo de Junts al Gobierno, Nogueras aclara :"Nunca hemos dicho que no queremos negociar, pero nos enfrentamos a un Gobierno que actúa como si tuviera mayoría, cuando no la tiene. Jamás hemos firmado un acuerdo de estabilidad con el Gobierno español. Si cumple con nosotros, se puede abrir una nueva carpeta, pero hoy no se ha cerrado una que ya estaba acordada, por lo que es muy difícil abrir otras nuevas. Junts jamás ha sido socio de este Gobierno".
Finalmente, sobre una posible reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, Nogueras afirmó: "Si se produce o no, no va a cambiar absolutamente nada. Jamás hemos pedido una foto entre Sánchez y Puigdemont".