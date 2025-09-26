Esperanza Buitrago 26 SEP 2025 - 10:54h.

Consulta la lista definitiva de candidatos a jurado en Madrid hasta 2026

Un jurado popular para Begoña Gómez: ¿se puede asegurar la imparcialidad en un caso tan mediático?

Compartir







El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por un presunto delito de malversación en el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Serán nueve ciudadanos anónimos quienes decidan si la mujer del presidente del Gobierno es culpable o inocente.

El delito de malversación, del que se acusa en esta causa a Begoña Gómez, -junto a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín- compete a un jurado popular, según la ley del Tribunal del Jurado, que data de 1995.

Sin embargo, desde el PSOE algunas voces han criticado públicamente la decisión del juez Peinado, entre ellos Emiliano García-Page, que ha planteado que "muchísima gente en España va a terminar pensando que se está buscando un juicio más político que legal".

Cómo funciona el jurado popular

Esta 'ley del jurado' establece que la función de los nueve integrantes del jurado popular es emitir un veredicto, que indica si está probado o no el hecho que se juzga -en este caso el delito de malversación pública- y determina la culpabilidad e inculpabilidad de cada acusado para que, a continuación, el magistrado que preside la sala dicte sentencia.

PUEDE INTERESARTE La reacción de Feijóo al conocer la decisión del juez sobre Begoña Gómez

La ley del jurado contempla que el juez devuelva el veredicto al jurado si este incluye defectos o pronunciamientos contradictorios.

Este tipo de tribunal está formado, además de por nueve ciudadanos elegidos al azar, por el magistrado de la Audiencia Provincial, en este caso la de Madrid, que lo preside.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La lista de candidatos a jurado popular en Madrid

Las nueve personas que formarán el jurado popular que juzgará a Begoña Gómez, saldrán de la lista definitiva de candidatos a jurado para un periodo que va entre 2025 y 2026 para Madrid y que es pública.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los ciudadanos que componen estos tribunales del jurado son elegidos por sorteo de esta lista y están obligados a aceptar. No obstante, hay una serie de motivos por los que pueden excusarse y varias incompatibilidades para excluir a determinados cargos públicos y jurídicos, así como a personas que puedan tener interés particular en la causa.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La acusación contra Begoña Gómez por malversación

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, serán juzgados por un presunto delito de malversación de caudales públicos relativo a la contratación de la asistente de Presidencia.

Los tres debe acudir este sábado 27 de septiembre a las 18 horas a los juzgados de Plaza de Castilla para una comparecencia previa, como prevé la ley en el caso de los procedimientos con jurado, para "concretar la imputación", según el auto del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado.

Para el juez instructor "se puede colegir, con las leyes de la lógica y de la empírica, que se cumple con el requisito de la verosimilitud de los hechos que hasta ahora no podía determinarse de una forma concreta", y que existen "indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos" para dar este paso y sentar a Begoña Gómez y a los otros dos acusados frente a un jurado popular.